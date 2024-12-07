شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع عدد مستخدمى Meta AI إلى حوالى 600 مليون مستخدم شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج في تحديث أن Meta AI على وشك تجاوز هدفه الرئيسي التالي، مع "ما يقرب من" 600 مليون مستخدم شهريًا، حيث تجاوز Meta AI، الذي ظهر لأول مرة في الخريف الماضي، 500 مليون مستخدم في أكتوبر.

وجاء التحديث جنبًا إلى جنب مع إصدار أحدث طراز Llama 3.3 70B من Meta، ووفقًا لـ Meta، فإن أحدث طراز نصي "لديه أداء مماثل لطراز Llama 3.1 405B"، لكنه يأتي "بجزء بسيط من التكلفة"، ونشر أحمد الدحل، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي التوليدي في Meta، مخططًا على X أظهر أن Llama 3.3 سجل أعلى في العديد من المعايير مقارنة بـ Gemini Pro 1.5 من Google وGPT-4o من OpenAI.

وأشار زوكربيرج بإيجاز إلى الإصدار الرئيسي التالي، حيث قال زوكربيرج في مقطع فيديو تمت مشاركته على إنستجرام: "المحطة التالية هي Llama 4"، بعد الإشارة إلى أن إصدار 3.3 كان "آخر تحديث كبير للذكاء الاصطناعي لهذا العام"، وكان زوكربيرج حتى الآن صامتًا إلى حد ما بشأن ما ينتظر Llama 4، على الرغم من أنه قدم بعض التلميحات.

وقال الرئيس التنفيذي في وقت سابق من هذا العام إن النموذج كان يجري تدريبه على مجموعة تضم أكثر من 100000 جهاز H100 مع توقع إصدار أحد نماذج Llama 4 "الأصغر" "في وقت ما في أوائل العام المقبل".



