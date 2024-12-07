شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة اليوم السبت.. هل تعود البيتكوين لـ100 ألف دولار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر سوق العملات المشفرة اليوم السبت 7 ديسمبر، نسب متساوية من المكاسب والخسائر عبر العملات المشفرة، حيث سجلت البيتكوين مكاسب متواضعة بنحو 1.47٪ في البورصات الدولية، ومع هذا، ارتفعت قيمة تداول البيتكوين في البورصات إلى 99,532 ألف دولارًا.

فيما سجلت عملة الإيثر، ثاني أغلى عملة مشفرة بعد البيتكوين، نموا طفيف في الأسعار يوم السبت، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت عملة الإيثر تتداول عند 3992 دولارًا في البورصات الدولية، وفقًا لما أظهره موقع CoinMarketCap.

وسجلت Binance Coin و USD Coin و Dogecoin و Tron مكاسب إلى جانب BTC يوم السبت، كما انضم Cardano و WETH و Near Protocol و Leo و Cosmos إلى BTC على الجانب الأخضر من مخطط العملات المشفرة.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.06 في المائة في آخر 24 ساعة، وفقًا لـ CoinMarketCap، بلغت قيمة القطاع، في وقت كتابة هذا التقرير، 3.66 تريليون دولار ، وفي غضون ذلك، سجلت Solana وRipple وShiba Inu وPolkadot وStellar وCronos خسائر طفيفة يوم السبت.