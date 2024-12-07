تكنولوجيا: ChatGPT Pro: وصول غير محدود لطراز O1 بسعر 200 دولار فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OpenAI عن إطلاق مستوى اشتراك جديد تحت اسم ChatGPT Pro، والذي يأتي بسعر 200 دولار شهريًا قبل الضرائب.

يُعتبر هذا الاشتراك الأغلى ضمن محفظة الشركة، حيث يتجاوز سعره اشتراك GPT Plus الذي يبلغ 20 دولارًا شهريًا بعشرة أضعاف. يوفر ChatGPT Pro وصولًا غير محدود إلى نموذجها الرائد O1 (Oh-One)، بما في ذلك إصدار O1 Pro الاحترافي، الذي يُعد أقوى نموذج أنتجته OpenAI حتى الآن.

صرحت OpenAI أن الإصدار النهائي من نموذج O1 يُقدم أداءً أفضل من إصدار المعاينة الذي أطلقته في سبتمبر. يتميز النموذج بأنه متعدد الوسائط، وأفضل في التعامل مع مهام مثل البرمجة والرياضيات. كما أوضحت الشركة أن إصدار O1 Pro يتفوق بشكل خاص في علوم البيانات، البرمجة، وتحليل السوابق القضائية.

ذكرت OpenAI في بيانها الصحفي أن نموذج O1 يتمكن من تقديم استجابات منطقية لمطالبات الصور، وهو ما يُعتبر تقدمًا كبيرًا في مجال النماذج متعددة الوسائط. إضافة إلى ذلك، يُوفر اشتراك GPT Pro وصولًا غير محدود إلى O1 Mini وGPT-4O، فضلًا عن وضع الصوت المتقدم.

وأكدت OpenAI أن مستخدمي ChatGPT Plus وTeam يمكنهم بالفعل الوصول إلى نموذج O1 الكامل، بينما سيُتاح لمستخدمي Enterprise بدء استخدامه اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

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