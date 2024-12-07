شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن ميزة "التراجع عن النسخ الاحتياطى" لتطبيق Google Photos والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة لتطبيق Google Photos تسمى "تراجع عن النسخ الاحتياطي"، حيث تعمل الميزة بشكل مباشر، فهي تتيح لك حذف النسخ الاحتياطية السحابية دون فقدان الملفات المخزنة على أجهزتك، ويتم طرح التحديث الذي يتضمن هذه الميزة الآن لمستخدمي iOS وسيتم طرحه قريبًا لمستخدمي Android أيضًا.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن الإعلان يدور حول منحك المزيد من التحكم في تخزين الصور والمزيد من المرونة مع الأشياء التي تم نسخها احتياطيًا.

ستؤدي ميزة "تراجع عن النسخ الاحتياطي" إلى إزالة جميع الصور ومقاطع الفيديو من Google Photos في السحابة، لكنها ستظل بأمان على جهازك.

وسيساعد هذا التحديث الأشخاص الذين يريدون مسح التخزين السحابي دون المخاطرة بفقدان البيانات.

كما أنه لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك فتح تطبيق Google Photos، وبمجرد الوصول إلى هناك، يمكنك الضغط فوق صورة ملفك الشخصي أو الأحرف الأولى من اسمك في الأعلى، والانتقال إلى إعدادات Google Photos، ثم تحديد خيار النسخ الاحتياطي.

يمكنك التمرير للعثور على خيار "تراجع عن النسخ الاحتياطي لهذا الجهاز"، وبمجرد الضغط عليها، ستظهر لك شاشة تأكيد تحتوي على مربع اختيار يؤكد فهمك بأن الصور ومقاطع الفيديو ستُحذف من Google Photos ولكنها ستظل على جهازك.

حدد "حذف نسخة احتياطية من Google Photos" وستبدأ العملية، وستبقى الصور على جهازك، فسيتم حذف نسخها الموجودة في السحابة فقط.

وسيؤدي هذا أيضًا إلى إيقاف النسخ الاحتياطية على الجهاز بشكل أكبر دون التأثير على الملفات المحلية، وفي الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي iOS الاستفادة من الميزة وسيتعين على مستخدمي Android الانتظار قليلاً للحصول عليها قريبا.