تكنولوجيا: ابل تدعم الإصدار القادم من iPhone SE بأول شريحة مودم مطورة من الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة ابل منذ فترة على تطوير شريحة مودم خاصة بالشركة، واليوم تؤكد أحدث التفاصيل على أن الشريحة ستقدم في هاتف iPhone SE 4 للمرة الأولى خلال العام المقبل.

بدأت عملاق التكنولوجيا ابل في العمل على تطوير شريحة مودم خاصة بالشركة منذ 5 سنوات الآن، واليوم تعود التسريبات للتأكيد على أن الشريحة ستقدم للمرة الأولى في الجيل القادم من هواتف iPhone SE منخفضة التكلفة، ومن ثم تقدم الشريحة في جهاز iPad أيضاً في نفس العام.

ولقد كشف المحلل “Mark Gurman” في التقرير الذي نشر في بلومبرج أن شريحة المودم القادمة من ابل سجلت برمز “Sinope”.

من جانب أخر يأتي الجيل القادم من هواتف iPhone SE بمنصة الذكاء الإصطناعي “Apple Intelligence”، مع تصميم يتميز بشاشة من الحافة إلى الحافة، أيضاً لن تأتي شريحة مودم ابل بمستوى متقدم على غرار إصدار كوالكوم الأخير.

وتوضح التسريبات أن شريحة مودم المطورة من ابل لن تدعم شبكات “mmWave 5G”، حيث ترتكز الشريحة فقط على Sub-6، كما تدعم 4 أجيال في ناقل الخدمة، أي على عكس إصدار كوالكوم الذي يصل إلى دعم 6.

ولقد كشفت إختبارات شريحة مودم ابل عن دعم الشريحة سرعة تصل إلى 4 جيجابت في الثانية، وهي سرعة أقل من تلك المقدمة في شرائح كوالكوم، إلا أن التوقعات تؤكد على أن إعتماد ابل على شريحة مودم مطورة من الشركة سيدعم خفض تكلفة الإنتاج.

أيضاً من المتوقع أن تأتي شريحة مودم ابل بإستهلاك أقل للطاقة، وتكامل أفضل مع المعالج، مع كفاءة أعلى في البحث عن الخدمات الخلوية والإتصال، هذا إلى جانب دعم إتصال الشريحة بالأقمار الإصطناعية.

كما ستدعم الشريحة اثنان من رقاقات Sim في وضع الإستعداد، على أن تأتي الشريحة بعملية تصنيع TSMC، على أن تعمل الشركة على تطوير شريحة مودم تتفوق على إصدارات كوالكوم بحلول 2026.

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