تكنولوجيا: وان بلس تعمل على تطوير هاتف جديد بحجم صغير ورقاقة Snapdragon 8 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة وان بلس في العمل على تطوير هاتف جديد يأتي بحجم صغير في الشاشة، ورقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، على أن تقدم هذا الإصدار في الأسواق قريباً.

يتجه عمالقة تصنيع الهاتف في العالم إلى تطوير إصدارات مميزة بحجم أكبر في الشاشة، إلا أن وان بلس تعمل على تطوير إصدار جديد يأتي بحجم أصغر في الشاشة مقارنة بهواتف iPhone 16 Pro وPixel 9 Pro وXiaomi 15 وvivo X200 Pro mini، وهم أصغر الإصدارات في الأسواق الآن بحجم 6.3 إنش تقريباً.

وتؤكد التسريبات الجديدة على أن إصدار وان بلس القادم سيأتي بنفس الحجم في الشاشة تقريباً 6.3 إنش، مع رقاقة معالج مميزة Snapdragon 8 Elite.

أيضاً من المقرر أن تتميز الشاشة بجودة عرض 1.5K، من جانب أخر يضم هذا الإصدار مستشعر IMX906 رئيسي من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل.

من جانب أخر لا يأتي إصدار وان بلس القادم بكاميرة periscope لدعم التكبير البصري، كما تتميز وحدة الكاميرة بتصميم أفقي على غرار هواتف جوجل Pixel.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف وان بلس يأتي بمستشعر للبصمة ضوئي مدمج في الشاشة، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن وان بلس قد تتجه لدعم الهاتف بتقنية البصمة بالموجات الفوق صوتية.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن هاتف وان بلس المرتقب سيأتي كإصدار من سلسلة Ace 5، ومن المتوقع أن يكون الهاتف Ace 5 Pro mini لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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