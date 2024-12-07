شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف آخر تطورات قضية حذر تيك توك فى الولايات المتحدة مع انتخاب ترامب والان مع تفاصيل الخبر

يتطلب مشروع قانون أقره مجلس النواب في مارس ووقعه الرئيس جو بايدن في أبريل من الشركة الصينية الأم لتيك توك "بايت دانس"، بيع المنصة لمالك أمريكي بحلول 19 يناير 2025، وإذا لم تكن شركة أمريكية مملوكة لتيك توك بحلول ذلك التاريخ، فسيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة، فيما حكمت اليوم مجموعة من قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية بالإجماع بتأييد القانون.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا حكمها، ستكون المحطة التالية هي المحكمة العليا الأمريكية.

وقالت المحكمة في قرار اليوم، "نحن ندرك أن هذا القرار له آثار كبيرة على تيك توك ومستخدميه"، وإذا لم تجد للمنصة مالكًا أمريكيًا، أضافت المحكمة أنها "ستكون غير متاحة فعليًا في الولايات المتحدة، على الأقل لفترة من الوقت".

وجاء في بيان تيك توك على X، "تتمتع المحكمة العليا بسجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير، ونتوقع أن تفعل ذلك بالضبط في هذه القضية الدستورية المهمة، ولسوء الحظ، تم تصور حظر تيك توك وتم دفعه بناءً على معلومات غير دقيقة ومعيبة وافتراضية، مما أدى إلى الرقابة الصريحة على الشعب الأميركي، فإن حظر تيك توك، ما لم يتوقف، سيسكت أصوات أكثر من 170 مليون أميركي هنا في الولايات المتحدة وحول العالم في 19 يناير 2025."

أما عن الوضع الحالي خاصة مع انتخاب ترامب، فإنه خلال فترة ولايته الأولى، هاجم تيك توك بدءًا من أغسطس 2020 عندما قال "قد نحظر تيك توك"، واتُهمت المنصة بسرقة البيانات الشخصية من المشتركين ومحاولة التأثير على الأطفال والمراهقين الأميركيين، وبعد شهر، ورد أن ترامب كان لديه اتفاق "من حيث المفهوم" لبيع تيك توك إلى وول مارت وأوراكل، ولكن سرعان ما فقد الرئيس اهتمامه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ولا يكشف الرئيس المنتخب عن سبب تغيير رأيه مؤخرا ولكن خلال الحملة، قال إنه سينقذ تيك توك على الرغم من وصفه له بأنه تهديد للأمن القومي خلال ولايته الأولى.

تكمن المشكلة في أن الموعد النهائي في 19 يناير لبيع تيك توك لشركة أمريكية أصبح الآن قانونًا ويحدث في اليوم السابق لتنصيب ترامب.

ومع ذلك، يقول قرار المحكمة اليوم أنه يمكن منح تمديد لمدة 90 يومًا إذا كانت هناك علامات على إحراز تقدم في بيع تيك توك من قبل بايت دانس.

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