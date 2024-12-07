تكنولوجيا: Oppo تخطط لإطلاق جهاز Oppo X8 Pad اللوحي المخصص للألعاب قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق جهاز Oppo X8 Pad اللوحي قريباً في الأسواق برقاقة معالج من أعلى فئة، على أن يستهدف هذا الإصدار الألعاب.

تقدم Oppo جهاز Oppo X8 Pad القادم بشاشة LCD بحجم 8.8 إنش بخاصية اللمس، بزوايا مستديرة، بتصميم معدني بالكامل نحيف، على أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 9400 التي قدمت في هواتف Find X8 وFind X8 Pro.

ومن المقرر أن يستهدف هذا الإصدار الألعاب، على أن يتوفر في البداية في السوق الصيني، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز سيتوفر قريباً في الأسواق العالمية.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن جهاز Oppo X8 Pad اللوحي سينطلق في الحدث المقرر عقده قريباً في السوق الصيني لإطلاق هاتف Find X8 Ultra، ومن المتوقع أن تقدم التسريبات تفاصيل أكثر حول الجهاز اللوحي خلال الفترة القادمة.

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