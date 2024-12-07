شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعى لجميع هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل مؤخرًا مجموعة جديدة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأجهزة أندرويد التي تعمل بنظام أندرويد 15، ووفقًا لبيان جوجل، ستساعد هذه الميزات المستخدمين على التعبير عن أنفسهم بشكل كبير وربط حياتهم الرقمية بتجارب العالم الحقيقي.

وتتضمن هذه الميزات الجديدة التعليقات الصوتية وأوصاف الصور ومجموعة ملصقات جديدة والمزيد. وبينما نصل إلى تفاصيل كل ميزة جديدة، فمن المثير للاهتمام أن جوجل أصدرت مجموعة إضافية من الميزات حصريًا لهواتف Pixel الذكية.

ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لجميع أجهزة Androidالتعليقات التعبيرية:

تلتقط هذه الميزة شدة وعاطفة طريقة تحدث المرسل ، وتركز هذه الميزة على مستوى الصوت ونبرة الصوت وحتى الأصوات التي تتجاوز مجرد الكلمات.

على سبيل المثال، ستتضمن التعليقات كلمات مثل الهمس والهتاف والتصفيق والمزيد، والتعليقات التعبيرية هي جزء من Live Caption، لذا فهي مدمجة في نظام التشغيل ومتوفرة عبر التطبيقات على هاتفك.

هذا يعني أنه يمكنك استخدام التعليقات التوضيحية التعبيرية مع معظم الأشياء التي تشاهدها، مثل البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي والذكريات في لقطات Google Photos ورسائل الفيديو من الأصدقاء والعائلة ، وعند تمكينها، ستظهر التعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي وعلى الجهاز، لذا يمكنك استخدامها حتى أثناء استخدام وضع الطيران.



الأسئلة والأجوبة حول الصور في Lookout: تم تصميم الأسئلة والأجوبة حول الصور في Lookout للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، وهي تستخدم الآن Gemini 1.5 Pro لتوفير أوصاف صور أكثر ثراءً وإفادة مقارنة بالإصدارات السابقة.

ما عليك سوى التقاط صورة أو تحميلها أو فتحها في التطبيق لسماع التعليق بصوت عالٍ بصوت طبيعي، و يمكنك بعد ذلك اكتساب فهم أعمق للصورة من خلال طرح أسئلة متابعة، وهي متاحة الآن عالميًا.

Emoji Kitchen:

تساعدك هذه الميزة على إنشاء رمز تعبيري جديد بمساعدة الرموز التعبيرية الموجودة ، على سبيل المثال، إذا أضفت رمز تعبيري للبيتزا مع قلب على لوحة المفاتيح، فسوف يتم إنشاء ملصق جديد تلقائيًا يجمع بين الأمرين،مما يجعله مشابه لـ Genmoji من Apple، فالفرق الوحيد هو أن Emoji Kitchen تم طرحه بالفعل، لكن Genmoji لم يصل بعد.

رموز الاستجابة السريعة في Quick Share:

تجعل هذه الميزة الجديدة المضافة مشاركة البيانات مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات أسهل ، من خلال تحديد ملف وسائط لمشاركته، ثم قم بالضغط على رمز الاستجابة السريعة، واطلب من الآخرين مسحه ضوئيًا لنقله بشكل آمن ، يقلل ذلك من مهام إضافة الآخرين كجهات اتصال، أو التحقق من الأجهزة، أو تغيير إعدادات المشاركة.

التحسين التلقائى فى Google Drive:

يوفر Google Drive الآن عمليات مسح ضوئي محسنة أكثر وضوحًا ودقة من خلال التحسينات التلقائية، سواء كانت إيصالات أو مستندات أو بطاقات هوية، يتم تحسين عمليات المسح الضوئي الخاصة بك لتحسين التباين وتوازن اللون الأبيض وتقليل الظلال والتشويش، كل ذلك دون الحاجة إلى التحرير اليدوي، وما عليك سوى التقاط صورة للمستندات المادية أو الإيصالات، وسيحفظ التطبيق نسخة رقمية واضحة ونقية بالتنسيق المفضل لديك.

إضافات Gemini:

يعمل تطبيق Gemini على نظام Android على تحسين قدراته بإضافة إضافات جديدة تتكامل مع تطبيقاتك وخدماتك المفضلة.

ويتيح لك ملحق Spotify الجديد تشغيل الموسيقى واستكشاف قوائم التشغيل لأي مزاج، كما يمكنك أيضًا إجراء مكالمات وإرسال رسائل عبر هاتفك الافتراضي وتطبيقات المراسلة وضبط المنبهات وإدارة إعدادات الجهاز والكاميرا.

وقريبًا سيسمح لك تطبيق Gemini بالتحكم في أجهزة المنزل الذكية المرتبطة بحسابك على Google وتوفير معلومات إضافية حول المواقع على خرائط Google.



