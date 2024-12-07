شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح تحديثات جديدة تمنحك تجربة أفضل للدردشة مع أصدقائك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة واتساب عن إطلاق ميزة جديدة للهواتف المحمولة تسهل على المستخدمين المشاركة في المحادثات في الوقت الفعلي، بحيث تعرض مؤشرات الكتابة مع الإشارات المرئية التي تظهر في المحادثات عندما ينخرط المستخدمون في محادثات نشطة في كل من المحادثات الفردية والجماعية.

والجدير بالذكر، أن هذا يضيف إلى ميزة نصوص الرسائل الصوتية التي تم تقديمها الشهر الماضى، مما يتيح للمستخدمين رؤية نص مكتوب للرسالة الصوتية التي تلقوها من الآخرين.

مؤشرات الكتابة على الواتس اب

وبحسب بيان صحفي أصدرته الشركة المملوكة لشركة Meta Platforms، فإن ميزة مؤشرات الكتابة توفر إشارات بصرية، ستظهر في أسفل شاشة الدردشة، إلى جانب صورة الملف الشخصي للمستخدم الذي يكتب.

ويقال إن الوظيفة الأخيرة مفيدة بشكل خاص للدردشات الجماعية عندما يكتب مستخدمون متعددون في وقت واحد.

وتتيح لك هذه الميزة التحقق من الوقت الذي يقوم فيه الشخص الذي تتواصل معه بنشاط بالكتابة، مما يضيف إلى مؤشر الكتابة الموجود الذي يظهر في الشريط العلوي، و تم الإبلاغ عن هذه الميزة لأول مرة في أكتوبر، مع توفرها بشكل محدود لمختبري النسخة التجريبية المحددين.

وتقول منصة التواصل الاجتماعي، إن مؤشرات الكتابة يتم طرحها لكل من تطبيق WhatsApp لنظامي التشغيل iOS و Android .

إضافات أخرى حديثة

بالإضافة إلى مؤشرات الكتابة، قدم تطبيق واتساب الشهر الماضي نصوص الرسائل الصوتية، مما يجعل إرسال الرسائل الصوتية عملية أكثر ملاءمة ، وكما يوحي الاسم، فإنه يوفر للمستخدمين نصوصًا مكتوبة للرسالة الصوتية التي تلقوها من الآخرين.

ومع ذلك، لن يتمكن سوى المتلقي من رؤية نص الرسالة الصوتية وليس المرسل.

وتؤكد الشركة أن نصوص الرسائل الصوتية يتم إنشاؤها على الجهاز ولا يمكن لأي شخص آخر سماع أو قراءة محتوى النصوص، علاوة على ذلك، تظل الرسائل الصوتية محمية بواسطة التشفير الشامل لمنصة الرسائل الفورية.

وتدعم هذه الميزة حاليًا اللغة الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية والروسية على نظام التشغيل Android، بينما يحصل تطبيق WhatsApp لنظام iOS على دعم إضافي للغات العربية والصينية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والنرويجية والتايلاندية والتركية والسويدية.