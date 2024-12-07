شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد من جوجل لـ Gemini يسمح لك التحكم أكثر على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير، عن تحديث جديد لـمساعد الذكاء الاصطناعي Gemini من Google من خلال إضافة ملحق Utilities الذي يسمح له بالتحكم في مهام مختلفة على الهاتف الذكي للمستخدم.

وأعلنت الشركة عن هذا الملحق لأول مرة في حدث Google I/O في وقت سابق من هذا العام.

وسيسمح ملحق Utilities لمساعد الذكاء الاصطناعي Gemini على أجهزة Android، بالتحكم في تطبيقات الطرف الأول والمهام مثل المنبه والمؤقت والتحكم في مستوى الصوت والكاميرا، وتم رصد الملحق على بعض الأجهزة، ومع ذلك، قد يستغرق الطرح الكامل عدة أسابيع.

ويتوفر ملحق الأدوات المساعدة عبر تطبيق Gemini لنظام Android، ومع ذلك، نظرًا لأن الميزة تعمل عبر المساعد الافتراضي للهاتف الذكي، فسيحتاج المستخدمون إلى التأكد من تعيين Gemini كمساعد افتراضي للجهاز، بالإضافة إلى ذلك تعمل الميزة حاليًا مع المطالبات باللغة الإنجليزية، لذا فإن الأوامر المعطاة بلغات أخرى غير مدعومة حاليًا.

ويعمل هذا الامتداد على حل مشكلة كبيرة في مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini، والتي كانت تتمثل في عدم قدرته على أداء المهام المتعلقة بالجهاز مثل ضبط المنبه والمؤقت أو فتح الكاميرا.

وحتى الآن، كان حل Google هو استخدام ملحقات خاصة بالتطبيق أو تنشيط مساعد Google لأداء المهام، ومع ذلك، فقد أثرت هذه الحلول البديلة على التجربة الإجمالية لاستخدام المساعد الافتراضي.



وقد أعلنت الشركة، أن الامتداد سيسمح لجهاز Gemini بأداء مهام متعددة باستخدام موجه لغة طبيعية واحد، على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين أن يطلبوا منه ضبط المنبه، وتشغيل وضع عدم الإزعاج، وفتح موقع ويب.

وبهذا، يمكن للمساعد الذكي إدارة مهام مثل ضبط وإسكات المنبهات، وضبط وإيقاف المؤقتات، وتشغيل أو إيقاف تشغيل المصباح اليدوي، والبلوتوث، ووضع عدم الإزعاج وتوفير البطارية، والتحقق من مستوى صوت الجهاز ومستوى البطارية، وإيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله والمزيد ، ويمكن أيضًا تنفيذ بعض هذه المهام على شاشة القفل.