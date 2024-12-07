شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبتكر لعبة ببجى يعلن عن 3 ألعاب جديدة تزيد فى شعبية اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصنعة للعبة ببجى PUBG، عن طرح ثلاثة ألعاب، اليوم إحداها عبارة عن عرض توضيحي مجاني للتكنولوجيا، والأخرى هي لعبة بقاء ستدخل مرحلة الوصول المبكر العام المقبل، والثالثة هي المشروع الذي تعمل شركة PlayerUnknown Productions على تطويره.

بريندان جرين هو مطور ألعاب فيديو يُعرف باسم PlayerUnknown، فهو مبتكر نوع Battle Royale، و اكتسب هذا المفهوم الذي لا يزال قائمًا زخمًا لأول مرة من خلال تعديلاته على ألعاب DayZ و Arma 3 .

وضربت Battle Royale روح الألعاب أكثر من أي وقت مضى عندما تم إطلاق PUBG في عام 2017، مما ألهم في النهاية نسخًا مقلدة أصبحت بعضًا من أفضل ألعاب Royale مثل Fortnite و Apex Legends .

وفى معرض PC Gaming Show ، كشف Greene عن ثلاثة مشروعات منفصلة تعمل عليها PlayerUnknown.

وكل هذا يبدأ بـ Preface: Undiscovered World ، وهو عرض توضيحي مجاني للتكنولوجيا يهدف إلى إظهار قدرات محرك اللعبة Melba الذي سيعمل على تشغيل جميع عناوين PlayerUnknown Productions.

ويقول جرين، يمكن للمستخدمين أن يشهدوا عالمًا بحجم الأرض يتم إنشاؤه في الوقت الفعلي بواسطة وكلاء التعلم الآلي لدينا مباشرةً على وحدة معالجة الرسومات الخاصة بهم، و لا يزال هذا الكوكب الرقمي فارغًا تمامًا في الوقت الحالي، ولكن كل شخص يدخله ويشارك ملاحظاته يساهم في تطويره في المستقبل".

وسيتم نقل الدروس المستفادة من Preface: Undiscovered World إلى Prologue: Go Wayback ، وهي لعبة بقاء للاعب واحد تستخدم التعلم الآلي لتوليد التضاريس وتجبر اللاعبين على التعامل مع ظروف الطقس غير المتوقعة والناشئة أثناء رحلتهم نحو محطة الطقس لطلب المساعدة.

ومن المقرر إصدار Steam للوصول المبكر لـ Prologue: Go Wayback في الربع الثاني من عام 2025، على الرغم من أن اختبارات اللعب ستتم قبل ذلك.