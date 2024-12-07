شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Wrapped 2024 من Spotify تقدم ميزات جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

وصلت ميزة Wrapped 2024 من Spotify التي تلخص القائمة السنوية للأغاني والبودكاست التي استمعت إليها كثيرًا في هذا العام، وهى تجربة جيدة عن اختياراتك الموسيقية في عام 2024، وأضافت Spotify هذا العام بعض الميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي لجعل تجربة Wrapped مخصصة أكثر.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه مع Spotify Wrapped، يمكنك إعادة زيارة العام بمعلومات حول أغانيك وألبوماتك وفنانيك وحتى البودكاست المفضلة لديك، تأتي هذه الميزة كل عام كتقليد، ولكنها الآن تحتوي على بعض الميزات الجديدة الخاصة أيضًا.

تكشف البيانات الجديدة عن ما يصل إلى ثلاث مراحل موسيقية تحدد عامك بناءً على الأنواع والفنانين، كما يمكنك تنظيم تطورك الموسيقي في قائمة تشغيل جديدة تجمع بين الأغاني المألوفة والأغاني المقترحة الجديدة المتعلقة بمراحلك الموسيقية.

ستتوفر لديك أيضًا أطول سلسلة استماع للفنانين الذين تحبهم أكثر بالإضافة إلى أفضل المستمعين الذي يكشف عن النسبة المئوية للمستمعين لفنانك المفضل.

ستمنحك Spotify أيضًا قائمة تشغيل لمقاطع الفيديو الموسيقية الأكثر مشاهدة، وتتوفر رسائل قصيرة من فنانين مثل ROSÉ وBillie Eilish وSabrina Carpenter.

تتوفر أيضًا بعض ميزات الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع Google، وستجد روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة باستخدام بيانات Wrapped الخاصة بك، وعند توفرها، سيقدم DJ AI تعليقًا على العام مع أغانيك المفضلة كموسيقى تصويرية.

ستنشئ Spotify أيضًا بودكاست حول Wrapped 2024 الخاص بك، كما كشفت Spotify أيضًا عن قائمتها العالمية لأكثر الفنانين والأغاني استماعًا لعام 2024، حيث تصدرت تايلور سويفت قائمة الفنانين لعام 2024، بينما احتلت أغنية "Espresso" لسابرينا كاربنتر المركز الأول باعتبارها الأغنية الأكثر استماعًا لهذا العام.