شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا توسع نظامها الجديد لإزالة المخالفات من مستخدمى Facebook وInstagram والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت ميتا ميزة Facebook للمبدعين قبل بضعة أشهر، والتى سمحت لهم بمحو مخالفة انتهاك السياسة الخاصة بهم من خلال إكمال برنامج تعليمى، ومع ذلك، كان النظام متاحًا فقط لأولئك المبدعين الذين كانوا فى مخالفة انتهاك السياسة الأولى الخاصة بهم، بينما أعلنت ميتا اليوم أنها قررت توسيع هذه الميزة عبر Facebook وInstagram لجميع المستخدمين، ومع ذلك من الواضح أن هذا النظام غير متاح لأشد انتهاكات السياسة خطورة، لذلك سيتم إزالة المحتوى المخالف.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن ميتا بعد إجراء بعض الاختبارات هذا الصيف، قالت أن أولئك الذين نجحوا فى إزالة مخالفاتهم الأولى لانتهاك سياسة ما، كانوا أكثر عرضة للقول إنهم فهموا قرارات سياسة Facebook وأصبحوا أقل عرضة للقيام بذلك مرة أخرى فى المستقبل.

لكن الخيار التعليمى غير متاح لأخطر انتهاكات معايير المجتمع، مثل نشر محتوى يتضمن استغلالًا جنسيًا أو بيع عقاقير عالية الخطورة أو تمجيد المنظمات والأفراد الخطرين.

أوضحت ميتا فى منشور على مدونتها، "نحن نعلم أن الجميع يرتكبون أخطاء، ومعظم الأشخاص على تطبيقاتنا لا يقصدون انتهاك قواعدنا، تمامًا كما نعلم أننا نرتكب أحيانًا أخطاء فى تطبيقنا يمكن أن تسبب ارتباكًا للشخص الذى نشر المحتوى.. نأمل أن يعمل هذا البرنامج على تحسين تجارب الأشخاص على تطبيقاتنا، وسنستمر فى تعديل البرنامج فى المستقبل حسب الحاجة".

إذا كنت منشئ محتوى على Facebook أو Instagram (أو كليهما)، فإليك كيفية عمل هذه الميزة، إذا انتهكت سياسة لأول مرة، فيجب أن ترى الآن إشعارًا مع خيارين: استئناف القرار، أو إزالة التحذير.

ما عليك سوى تحديد إزالة التحذير وسيرشدك التطبيق خلال دورة تعليمية قصيرة حول السياسة التى انتهكتها للتو، وبعد إكمال الدورة بنجاح، سيتم إزالة المخالفة وأى قيود جاءت معها.

من المهم أن نذكر أن هذا الخيار متاح مرة واحدة فقط فى فترة 12 شهرًا للمخالفات الأولى على ملفات تعريف Facebook والصفحات وملفات تعريف Instagram.

يجب أن تكون الميزة الجديدة متاحة الآن لجميع المبدعين على Facebook، بينما يبدأ منشئو Instagram فى رؤيتها فى الأيام القادمة.