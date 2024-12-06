شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إندونيسيا تطالب أبل باستثمار هذا المبلغ الضخم من أجل رفع حظر مبيعات آيفون 16 والان مع تفاصيل الخبر

حظرت إندونيسيا مبيعات خط iPhone 16 فى البلاد، حيث تريد الحكومة الإندونيسية أن تحتوى الهواتف الذكية المباعة فى البلاد على 40٪ من المكونات المستخدمة في صنع كل وحدة من مصادر محلية.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، عرضت شركة أبل استثمار 100 مليون دولار فى إندونيسيا لبناء مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية إذا تم رفع الحظر ولكن يبدو أن الحكومة لديها رقم أعلى في الاعتبار.

يذكر أحدث تقرير، أن الحكومة الإندونيسية تريد مليار دولار من أبل لرفع حظر مبيعات iPhone 16، حيث تقول البلاد أنه بمليار دولار يمكن لشركة أبل بناء سلسلة توريد محلية، وسيسمح ذلك لشركة أبل بتلبية متطلب المحتوى المحلى بنسبة 40٪ باستخدام أجزاء مصنوعة محليًا، وهذا من شأنه أن يساعد فى خلق فرص العمل ورفع مستويات التوظيف فى إندونيسيا.



لا تمتلك شركة أبل أو تتعاقد مع أى منشأة تصنيع في إندونيسيا ولكنها بدأت أكاديميات لتدريب مطوري التطبيقات الطموحين في البلاد، ولكن بالعودة إلى فكرة سلسلة التوريد الإندونيسية، فإن شركة أبل كانت تتطلع إلى نقل إنتاج أجهزتها، بما فى ذلك آيفون، خارج الصين.



ومع حديث الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالفعل عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10٪ على الواردات من الصين، فقد تشعر أبل بالضغط لتسريع عملية نقل المزيد من إنتاج آيفون إلى دول أخرى.



بينما يتم إنتاج بعض وحدات سلسلة iPhone 16 في الهند، كانت هناك تكهنات حول تحول أبل إلى دولة في جنوب شرق آسيا مثل فيتنام لتجميع نماذج iPhone المستقبلية.



تقع إندونيسيا فى نفس المنطقة؛ فى حين قد تشعر أبل بالإيجابية بشأن بناء أجهزة iPhone المستقبلية في البلاد، فقد لا تكون شركة التكنولوجيا العملاقة حريصة جدًا على القيام باستثمار بقيمة مليار دولار بطريقة تبدو أشبه بالابتزاز.



يجب أن نشير إلى أن مبيعات سلسلة Pixel 9 محظورة أيضًا في إندونيسيا لنفس السبب، ولا يزال بإمكان مستخدمى iPhone الإندونيسيين شراء طراز سلسلة iPhone 16 ولكن سيتعين عليهم شراء الجهاز من سنغافورة مع إضافة رسوم استيراد إلى السعر.