شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر iOS 18.2 RC للمطورين ومستخدمى النسخة التجريبية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت شركة أبل نسخة iOS 18.2 RC للمطورين والمختبرين التجريبيين العامين، بعد أسبوعين من إصدار الإصدار التجريبي الرابع، ومن المرجح أن يعمل تحديث iOS 18.2 RC كإصدار تجريبي نهائي قبل إصدار التحديث للعامة الأسبوع المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يتوفر iOS 18.2 RC للمطورين والمختبرين التجريبيين برقم الإصدار 22C150، كما يتوفر الآن إصدار تجريبي عام جديد.

ويتوفر iOS 18.2 لجميع أجهزة iPhone القادرة على تشغيل iOS 18، بينما تقتصر ميزات Apple Intelligence على iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وجميع إصدارات iPhone 16.

تتيح لك Image Wand في تطبيق Notes تحويل الرسومات الأولية "إلى صور مبهجة" وإنشاء صور باستخدام السياق من بقية ملاحظتك.

وتتيح لك Image Playground إنشاء "صور ممتعة في ثوانٍ" عن طريق الكتابة، وتقدم نمطين: الرسوم المتحركة والتوضيح.

كما يتيح لك Genmoji إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بناءً على أوصاف نصية، وعند التفاعل مع Siri في iOS 18.2، لديك الآن خيار الوصول إلى ChatGPT.



تقدم ميزة أدوات الكتابة الآن زر "إنشاء" لإنشاء نص مرتبط بالموضوعات التي اخترتها، وهناك أيضًا خيار جديد "وصف التغيير" لأدوات الكتابة.

ويستخدم الذكاء البصري عنصر التحكم في كاميرا iPhone 16 لمساعدتك على معرفة المزيد عن الأشياء من حولك.

بالإضافة إلى ميزات Apple Intelligence الجديدة، يتضمن iOS 18.2 أيضًا تغييرات على عنصر التحكم في كاميرا iPhone 16، وإعادة تصميم لتطبيق البريد، وميزات جديدة لتطبيق Find My.