شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة برازيلية تلغى أمرا قضائيا صدر ضد متجر تطبيقات أبل والان مع تفاصيل الخبر

قررت المحاكم البرازيلية إلغاء الأمر القضائي المفروض على أبل، والذي كان سيجبر الشركة على تمكين التحميل الجانبي على نظام التشغيل iOS للمستخدمين البرازيليين في غضون 20 يومًا، وذلك بعد أن استئنفت شركة أبل حكم الهيئة التنظيمية لمكافحة الاحتكار البرازيلية بشأن متجر التطبيقات.

وفقًا لتقرير صادر عن Valor Econômico، حكم قاضي المحكمة الفيدرالية البرازيلية بأن قرار الهيئة التنظيمية البرازيلية، "غير متناسب وغير ضروري".

وقد فهم القاضي أن التدابير التي فرضتها الهيئة التنظيمية تغير بطريقة حساسة العمليات التجارية لشركة أبل.

حكمت الهيئة من قبل في 26 نوفمبر بأن أبل سيكون لديها 20 يومًا للامتثال لقانون مكافحة الاحتكار، وإلا فسيتم تغريمها 250 ألف ريال برازيلي (42 ألف دولار أمريكي) يوميًا.

وكانت شركة أبل قد استأنفت في السابق على أساس أن التغييرات المطلوبة معقدة للغاية وستستغرق وقتًا طويلاً لإجرائها، وبالتالي لن تتمكن الشركة من تلبية الموعد النهائي المحدد بـ 20 يومًا.

وبالنسبة للقاضي، فإن التعقيد التقني للتغييرات والتأثيرات التنظيمية العالمية لقرارات مماثلة في مناطق أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، تعزز الحاجة إلى مناقشة مثل هذه التغييرات بعمق أكبر.

كما أنه من الناحية النظرية، سيتعين على أبل تنفيذ تغييرات في البرازيل مماثلة لتلك التي أدخلتها بالفعل في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، والتي تتضمن السماح بأسواق التطبيقات كبدائل لمتجر التطبيقات.

وردًا على ذلك، قالت أبل إن قرار الهيئة التنظيمية البرازيلية يهدد بشكل كبير خصوصية المستخدمين وأمنهم ووصفته بأنه "تعسفي".

وبدأ تحقيق الهيئة بعد أن اتهمت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في أمريكا اللاتينية Mercado Libre شركة أبل بإجبار المطورين الذين يقدمون سلعًا أو خدمات رقمية في تطبيقاتهم على استخدام نظام الدفع الخاص بشركة أبل.

ورغم أن القاضي ألغى الأمر القضائي، فإن الهيئة التنظيمية البرازيلية لا تزال قادرة على الاستئناف وستستمر التحقيقات، وهو ما يعني أن شركة أبل لا تزال قد تضطر إلى تمكين التحميل الجانبي في البرازيل، على الرغم من منح الشركة مزيدًا من الوقت للتعامل مع الوضع.