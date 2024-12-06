شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر البارد.. اعرف موعد ظهور قمر ديسمبر ولماذا سمى بهذا الاسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق على قمر شهر ديسمبر لقب "القمر البارد" ، والذى يظهر في منتصف الشهر الجاري، وقد أطلق عليه هذا اللقب نسبة الى الطقس البارد الذى يتزامن مع ظهور هذا البدر، الذى يظهر عندما تأتى الأرض مباشرة بين الشمس والقمر.

موعد ظهور القمر البارد



ويملك القمر الكامل من كل شهر اسما خاصا، وفقا للتقويم القمري لقبائل الأمريكيين الأصليين.

ويعد القمر البارد أو قمر الثلج، أول بدر في الشتاء، وسيظهر القمر كاملا في منتصف الشهر، ويعتبر أول اكتمال للقمر منذ الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي.

ويظهر القمر البارد مرة أخرى في 5 ديسمبر 2025 بتوقيت 01:14، حيث تختلف أوقات القمر البارد حسب المنطقة الزمني، تعتمد الأوقات والتاريخ على التوقيت المحلي .

سبب تسمية قمر ديسمبر بالقمر البارد

سمي بهذا الاسم نسبة إلى غروب الشمس البارد، خاصة أن ديسمبر هو الشهر الذي يبدأ فيه الشتاء حقًا في أجزاء كبيرة من نصف الكرة الشمالي، ترتبط معظم أسماء البدر القديمة بدرجات الحرارة المنخفضة والظلام في هذا الوقت من العام ، لد أطلق عليه اسم القمر البارد أو البدر البارد.