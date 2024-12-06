شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطلق نسخة جديدة من ChatGPT Pro.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقتOpenAI، والفريق الذي يقف وراء ChatGPT المستخدم على نطاق واسع، حدثها الذي يستمر 12 يومًا ويتضمن 12 بثًا مباشرًا، بعدما أطلقت نسختها الجديدة التى أطلق عليها ChatGPT Pro، بسعر 200 دولار شهريًا.

وتوفر النسخة الجديدة ChatGPT Pro وصولاً موسعًا إلى نماذجها وأدواتها من الدرجة الأولى، حيث تتضمن هذه الاشتراكات استخدامًا غير محدود لأكثر نماذج OpenAI تقدمًا، إلى جانب o1-mini وGPT-4o وAdvanced Voice.

تأتى الخطة أيضًا مع وضع o1 Pro، وهو إصدار أكثر قوة من o1 يستخدم قوة حوسبة إضافية لمواجهة التحديات الأصعب وتقديم إجابات أكثر دقة، وبالنظر إلى المستقبل، تخطط OpenAI لإضافة المزيد من ميزات الإنتاجية عالية الأداء بالحوسبة إلى هذه الخطة.

وعند مقارنته بكل من o1 وo1-preview، يتفوق وضع o1 Pro على معايير التعلم الآلي الصعبة، وخاصة في الرياضيات والعلوم والترميز.

تستغرق هذه النسخة الأكثر ذكاءً من النموذج وقتًا أطول للمعالجة، وهو ما يضمن، وفقًا للشركة، الإجابات الأكثر موثوقية.

وتقول OpenAI إنه بناءً على التقييمات من خبراء خارجيين، يقدم وضع o1 Pro باستمرار إجابات أكثر دقة وشمولاً، وخاصة في مجالات مثل علم البيانات والبرمجة وتحليل أحكام القضاء.

يأتي كل هذا بسعر باهظ يبلغ 200 دولار شهريًا، كما ذكرنا سابقًا، لذا فهو ليس شيئًا مناسبًا للمستخدم العادي، بالإضافة إلى ذلك، بحلول عام 2029، تخطط OpenAI لتحصيل 44 دولارًا شهريًا مقابل ChatGPT Plus، ولكن لا يزال الإصدار المجاني متاحًا، وإن كان من المحتمل بدون الوصول إلى النماذج من الدرجة الأولى.