شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم 3 ظواهر كونية فى ديسمبر.. القمر البارد وكوكب المشترى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع The Sun، عن أهم الظواهر الكونية التي سنشاهدها خلال شهر ديسمبر الجاري، قبل نهام عام 2024، وسوف يضيء القمر المكتمل السماء في 15 ديسمبر من هذا العام، ويعد البدر دائمًا أحد أفضل المشاهد التي يمكن رؤيتها في السماء الليلية كل شهر.

ومن المقرر أن يحدث البدر القادم يوم الأحد 15 ديسمبر، ووفقا للمرصد الملكي في جرينتش، من المقرر أن يظهر البدر في ديسمبر في الساعة 9.02 صباحًا في المملكة المتحدة، كما أنه سيبدو أيضًا مكتملًا جدًا في الأيام التي تسبقه وبعده أيضًا.

وغالبًا ما يُعرف قمر ديسمبر بالقمر البارد، فهو مجرد لقب، ولا يعني أن القمر أبرد من البدر العادي.

كوكب المشترى

ومن ضمن الظواهر الكونية الهامة، خلال ديسمبر الجاري، يمكنك رؤية كوكب المشترى الذى سيكون شديد السطوع نسبيًا مقارنة ببقية العام، ومن المقرر أن تكون قادرا على رؤيته طوال ليلة 7 ديسمبر، فإذا كانت السماء صافية، فيجب أن يكون المشتري أحد ألمع الأجرام التي يمكنك رؤيتها.

زخات النيازك



تحدث زخات النيازك العديدة كل عام، لكن حدث زخات النيازك في ديسمبر هو أحد أهمها وأشهرها، والتي من المتوقع حدوثها من الآن حتى 24 ديسمبر،

والنيزك هو عبارة عن حطام القطع الصغيرة الذى يحدث نتيجة اصطدام كويكبان ببعضهما البعض، والنيزك إذا دخل نيزك إلى الغلاف الجوي للأرض، فإنه يبدأ في التبخر ثم يتحول إلى نيزك. على الأرض، سيبدو وكأنه خط من الضوء في السماء، لأن الصخرة تحترق، وإذا لم يتبخر النيزك تمامًا ونجا من الرحلة عبر الغلاف الجوي للأرض، فيمكنه الهبوط على الأرض، في هذه المرحلة، يتحول إلى نيزك