شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل مهمة ناسا لإعادة البشر إلى القمر مرة أخرى حتى عام 2026.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أرجأت وكالة ناسا مرة أخرى مهمات أرتميس التي ستعيد البشر إلى القمر، وكانت مهمة أرتميس الثانية، قد تم تأجيلها بالفعل من عام 2024 إلى سبتمبر 2025 ولكن من المقرر الآن أن تنطلق في أبريل 2026 ، ومن المقرر الآن إطلاق أرتميس الثالثة، التى ستعيد رواد الفضاء إلى سطح القمر بالقرب من قطبه الجنوبى فى العام التالى فى منتصف عام 2027.

وسترسل مهمة أرتميس 2 التى تستغرق عشرة أيام أربعة رواد فضاء إلى القمر، بمن فيهم كريستينا كوتش، وريد وايزمان، وفيكتور جلوفر، والكندي جيريمي هانسن ، ولن تتضمن المهمة هبوطًا، لكنها ستكون المرة الأولى التي ينطلق فيها رواد فضاء على متن صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لوكالة ناسا داخل كبسولة طاقم أوريون التي ستدور حول القمر قبل العودة إلى الأرض بهبوط مخطط له في المحيط الهادئ.

وستتبع مهمة أرتميس 1 غير المأهولة التى انطلقت أخيرًا فى نوفمبر 2022 بعد سنوات من التأخير بسبب الصعوبات الفنية وحتى بعض الأعاصير.

وعلى الرغم من نجاح أرتميس 1، إلا أن التحقيقات فى الاحتراق غير المتوقع للدرع الحراري لكبسولة أوريون، والذى يعد أمرًا بالغ الأهمية لحماية رواد الفضاء عند إعادة دخول الغلاف الجوى للأرض، وساهمت فى التأخيرات الإضافية.

وبعد تحليلات مكثفة، تقول وكالة ناسا إنها توصلت إلى أن الدرع الحرارى لكبسولة أوريون "لم يسمح بخروج ما يكفى من الغازات المتولدة داخل مادة تسمى أفكوت"، مما تسبب في تشقق بعضها وكسرها بشكل غير متوقع أثناء مهمة أرتميس 1، بدلاً من التآكل تدريجيًا مع ارتفاع درجة حرارتها.

وعلى الرغم من الاحتراق، أشارت أجهزة استشعار درجة الحرارة إلى أن الجزء الداخلي من كبسولة أوريون ظل مريحًا وآمنًا لرواد الفضاء.

وبالنسبة لـ Artemis II، قرر مهندسو ناسا أن الكبسولة "يمكنها الحفاظ على سلامة الطاقم أثناء المهمة المخطط لها مع التغييرات التى تطرأ على مسار Orion عند دخولها الغلاف الجوي للأرض" ويقومون بإعداد الكبسولة باستخدام درع الحرارة المرفق بالفعل.

وقالت كاثرين كورنر، المديرة المساعدة لمديرية تطوير أنظمة الاستكشاف، إن التحديثات التى طرأت على خطط مهمتنا هي خطوة إيجابية نحو ضمان قدرتنا على تحقيق أهدافنا بأمان على القمر وتطوير التقنيات والقدرات اللازمة لمهام المريخ المأهولة".

ومع ذلك، بالنسبة لمهمة أرتميس 3 الأكثر طموحا، تقول الوكالة إنها "تنفذ تحسينات على كيفية تصنيع الدروع الحرارية للعودة المأهولة من مهام الهبوط على القمر" بناءً على ما تعلمته من أرتميس 1.