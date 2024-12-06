شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسا" تعلن تأخير إرسال رواد الفضاء للقمر.. ما الأسباب؟ والان نبدء بالتفاصيل

إرسال رواد فضاء للقمر

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" المزيد من التأخيرات في إرسال رواد فضاء مرة أخرى إلى القمر بعد مرور أكثر من 50 عاما على مهمة أبولو.وقال مدير الوكالة بيل نيلسون، إن من المستهدف الآن القيام بالمهمة التالية في إطار برنامج أرتميس، وهى إرسال أربعة رواد فضاء للدوران حول القمر والعودة، في أبريل 2026.كان من المقرر القيام بالمهمة في خريف 2025، بعد تأجيلها من هذا العام. وهذا يتسبب في تأجيل مهمة أرتميس الثالثة المتمثلة في هبوط رائدي فضاء آخرين على القمر إلى عام 2027 على الأقل. وكانت ناسا تستهدف عام 2026.وكان برنامج أرتميس لوكالة ناسا، وهو متابعة لمهام أبولو إلى القمر في أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي، قد استكمل مهمة واحدة فقط.