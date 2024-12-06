علوم وتكنولوجيا

"ناسا" تعلن تأخير إرسال رواد الفضاء للقمر.. ما الأسباب؟

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د ب أ - كيب كانافيرال (أمريكا) 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" المزيد من التأخيرات في إرسال رواد فضاء مرة أخرى إلى القمر بعد مرور أكثر من 50 عاما على مهمة أبولو.
وقال مدير الوكالة بيل نيلسون، إن من المستهدف الآن القيام بالمهمة التالية في إطار برنامج أرتميس، وهى إرسال أربعة رواد فضاء للدوران حول القمر والعودة، في أبريل 2026.
رواد فضاء - د ب أ

إرسال رواد فضاء للقمر

كان من المقرر القيام بالمهمة في خريف 2025، بعد تأجيلها من هذا العام. وهذا يتسبب في تأجيل مهمة أرتميس الثالثة المتمثلة في هبوط رائدي فضاء آخرين على القمر إلى عام 2027 على الأقل. وكانت ناسا تستهدف عام 2026.
محطة الفضاء الدولية - رويترز

وكان برنامج أرتميس لوكالة ناسا، وهو متابعة لمهام أبولو إلى القمر في أواخر ستينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي، قد استكمل مهمة واحدة فقط.
المهمة أرتميس 2 أول رحلة مأهولة لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر - ناسا
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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