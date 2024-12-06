شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق نقل متابعيك على X إلى Bluesky فى خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت شعبية منصة Bluesky ، حيث اكتسبت أكثر من 20 مليون مستخدم في الشهر الماضى، ويأتى تدفق المستخدمين الجدد في الغالب على بلو سكاى من X (تويتر سابقًا) في أعقاب إعادة انتخاب دونالد ترامب وسلسلة من التغييرات المثيرة للجدل التي أجراها إيلون ماسك.

إذا كنت تتطلع إلى ترك X، فإن أحد الأشياء التي تمنعك من ذلك هي فكرة فقدان متابعيك المهمين وذلك بعد أن بنى معظم المستخدمين علاقات ولا يريدون خسارتهم.

إذا كنت كذلك، فربما تتساءل كيف يمكنك نقل متابعيك من Twitter إلى Bluesky دون خسارتهم، ولحسن الحظ، هناك حل لهذه المشكلة سواء كنت قد حذفت حساب X الخاص بك بالفعل أو لا يزال قيد التشغيل.

تعد Sky Follower Bridge، وهي إحدى أفضل الطرق لنقل متابعيك على X إلى Bluesky، التي تساعدك على معرفة عدد متابعيك الذين انتقلوا إلى Bluesky وما إذا كنت تتابعهم مباشرة من ملفك الشخصي على X أم لا ، وإذا لم تقم بحذف حساب X الخاص بك بالفعل، فيمكنك استخدامه بالفعل للبحث عن أصدقائك وزملائك ومعارفك الذين تتابعهم على X.

وإذا قمت بحذف حساب X الخاص بك ولم يمر 30 يومًا منذ وقت حذفه، فسيتعين عليك إعادة تنشيطه لاستخدام الامتداد.

وفيما يلى كيفية نقل متابعيك من X إلى Bluesky باستخدام Sky Follower Bridge:

يتوفر Sky Follower Bridge لمتصفحات Google Chrome وMicrosoft Edge وFirefox ، ما عليك سوى الانتقال إلى متجر Chrome الإلكتروني أو متجر Microsoft Edge Add-Ons أو متجر Firefox Browser Add-Ons على التوالي، وإضافة الامتداد إلى متصفحك.

الخطوة 1: انتقل إلى متجر الإضافات في متصفحك في هذه الحالة، متجر Chrome الإلكترونى وقم بتنزيل Sky Follower Bridge وحدد الإضافات وقم بتثبيتها في متصفحك للوصول السريع إليها.

الخطوة 2: حدد رابط "المتابعون" فى ملفك الشخصى على تويتر ، بمجرد رؤية علامتى التبويب "المتابعون" حدد ملحق Sky Follower Bridge واكتب اسم المستخدم الخاص بك على Bluesky ، ثم حدد كلمة مرور التطبيق لتلقى كلمة مرور للاستمرار.

الخطوة 3: فى صفحة كلمة مرور التطبيق فى Bluesky، حدد إضافة كلمة مرور التطبيق ، وسيُطلب منك إما إنشاء كلمة مرور فريدة خاصة بك أو كتابة كلمة المرور التي ينشئها لك Bluesky للحصول على كلمة المرور ، انسخ كلمة المرور.

الخطوة 4: الصق كلمة المرور في مربع كلمة المرور على Sky Follower Bridge وحدد Find Bluesky users ، سيبدأ البحث عن مستخدمي Twitter الذين أنشأوا حسابات Bluesky ، ويعتمد عدد المستخدمين المكتشفين على ما إذا كنت في علامة التبويب Verified followers (المتابعون الذين تم التحقق منهم) أو علامة التبويب Followers (المتابعون ) أو علامة التبويب Following ( المتابعون) ، وعند الانتهاء من البحث، حدد View detected users (عرض المستخدمين المكتشفين).

الخطوة 5: هنا، سترى قائمة بمستخدمي Twitter وحسابات Bluesky التي تتوافق معهم، و يمكنك إما متابعة حسابات Bluesky الخاصة بهم بشكل فردي أو تحديد " متابعة الكل" لمتابعة الجميع مرة واحدة.