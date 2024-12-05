تكنولوجيا: إستعراض لفارة الألعاب Razer Viper V3 Pro وقاعدة RAZER MOUSE DOCK PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Razer فارة الألعاب Razer Viper V3 Pro اللاسلكية من خط إنتاج Viper الذي يحقق شعبية كبيرة، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات وعيوب الفارة، وأيضاً نقدم إستعراض لقاعدة الشحن RAZER MOUSE DOCK PRO.

تستمر Razer في تبني لغة التصميم الهادئة والإنسيابية المميزة لسلسلة Viper المخصصة للألعاب في إصدارها الأخير Razer Viper V3 Pro، حيث يأتي هذا الإصدار بالتصميم الخفيف، مع مستشعر محدث مقارنة بإصدار الشركة السابق Razer Viper V2 Pro، حيث يمكن أن يصل إلى معدل 8000 هرتز.

التصميم

تتوفر فارة Razer Viper V3 Pro المخصصة للألعاب باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأبيض، وتتفوق فارة Razer على الإصدارات المنافسة Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 وFinalmouse UltralightX وWLmouse Beast X في التصميم المميز بأعلى جودة تصنيع.

كما تأتي فارة Viper V3 Pro بتصميم جديد إنسيابي وهادئ مع دعم معدل يصل إلى 8000 هرتز، أيضاً يتميز هذا الإصدار بوزن أخف من الإصدار السابق.

وتأتي الفارة بطول 127 مم، وعرض 64 مم، كما تتميز بإرتفاع 40مم، بينما يصل عرض القبضة إلى 63 مم، ويدعم التصميم الإنسيابي للفارة الإستخدام باليد اليسرى.

كما تتميز الفارة بتصميم نهائي من البلاستيك بتصميم أقرب لفارة Viper V3 HyperSpeed دون زر CPI في الجزء العلوي من الفارة، ويأتي شعار Razer في الجزء الخلفي من الفارة، أيضاً لا تأتي الفارة بإضاءة RGB، إلا أنها تضم إضاءة LED صغيرة في المقدمة للكشف عن الحالة مثل حالة تبديل ملف تعريفي CPI الخاص بالمستخدم، أو حالة الشحن عند إتصال الفارة بالكهرباء، وأيضاً إنخفاض شحن البطارية.

ومع هذا الوزن الخفيف للفارة 53.8 جرام فإنها تقدم تجربة مثالية للتنقل، إلا أنها تفتقر إلى فتحة مخصصة لتخزين مستقبل USB في حالة عدم الإستخدام، أيضاً تتميز فارة Razer Viper V3 Pro بأعلى جودة تصنيع بفضل الطلاء البلاستيكي الغير لامع، والذي يقدم أيضاً تجربة أفضل وأكثر راحة للمستخدم.

من جانب أخر لا تأتي الفارة بأوزان إضافية لتوزيع وزن الفارة، إلا أن توزيع الوزن يرتكز في المنتصف بشكل جيد، كما تدعم التحريك بسرعة ودقة، أيضاً تتميز الفارة بتصميم متناسق بشكل عام مع حدبة أطول في المنتصف، وإتساع إلى حد ما في الجانبين لتتوافق بشكل أفضل مع قبضة اليد.

وتدعم الفارة الإتصال اللاسلكي، أو السلكي عبر كابل بطول 1.9 متر بتصميم الحبل، والذي يتصل بالفارة عبر منفذ USB-C، كما تدعم الفارة الإتصال بجهاز واحد، وتضم بطارية تدعم الشحن، كما يمكن إستخدام الفارة أثناء الشحن، وتدعم فارة Razer Viper V3 Pro الإتصال اللاسلكي عبر جهاز مستقبل 2.4 GHz USB.

وتضم الفارة عدد 6 من الأزرار، ويصل عدد الأزرار الجانبية إلى 2 من الأزرار، مع 14 من المدخلات القابلة للبرمجة، كما تضم الفارة زر لتبديل الملف الشخصي.

ويمكنك إعادة برمجة كل زر في الفارة لتنفيذ مهام مختلفة والتي تتضمن تبديل الملفات، وإختصارات في منصة windows، والتحكم في الوسائط، كما تدعم الفارة إعادة تعيين النقر بالجانب الأيسر.

البطارية

يمكن للبطارية في فارة Razer Viper V3 Pro أن تدعم عمر شحن على النحو التالي:

مع معدل 1000Hz يمكن أن تستمر الفارة بعمر شحن 95 ساعة

مع معدل 2000Hz يمكن أن تستمر الفارة بعمر شحن 62 ساعة

مع معدل 4000Hz يمكن أن تستمر الفارة بعمر شحن 40 ساعة

مع معدل 8000Hz يمكن أن تستمر الفارة بعمر شحن 17 ساعة.

الآداء

تقدم فارة Razer Viper V3 Pro آداء رائع في زمن إنتقال النقرات، بزمن إستجابة فائق يتوافق بشكل ممتاز مع الألعاب التنافسية، ولقد إختبرت الفارة في الإتصال اللاسلكي مع معدل 8000 هرتز، بينما يأتي أقصى معدل سلكي عند 1000Hz.

من جانب أخر يقدم مستشعر فارة Razer Viper V3 Pro آداء رائع في دقة التتبع، حيث يدعم المؤشر على الشاشة الإستجابة بشكل دقيق للنقر على الفارة، كما يدعم المستشعر زمن إستجابة ممتاز، وتفاعل فائق السرعة مع مدخلات المستخدم دون أي تأخير في الإستجابة.

ويقدم المستشعر إختيارات بين معدل 125 هرتز، و500 هرتز، و1000 هرتز، و2000 هرتز، و4000 هرتز، و8000 هرتز، إلا أن أقصى معدل سلكي هو 1000Hz، كما يعمل المستشعر بشكل جيد على الأسطح الزجاجية.

أيضاً تتميز عجلة التمرير بتصميم متين بملمس نهائي مطاطي، وتعمل الفارة بآداء هاديء حتى مع التمرير السريع، كما تتميز الفارة بالنقر في الوسط وسطى حيث تدعم التشغيل عند النقر في الوسط إلى اليمين، كما أن الأزرار الجانبية، والأزرار الرئيسية تتميز بآداء هاديء.

البرامج

ترتكز الفارة على برنامج “Razer Synapse 3” الذي يتميز بتجربة سلسة في الإستخدام، كما يمكن تغيير إعدادات في الفارة عبر البرنامج مثل ضبط CPI، ومعدل الإقتراع، ومسافة الرفع، ومعايرة السطح، وإعدادات التشغيل، مع دعم مطابقة حساسية الفارة مع إصدار أخر، من جانب أخر تتوافق الفارة مع أجهزة Windows، وأجهزة macOS، إلا أن البرنامج يتوفر فقط على أجهزة Windows.

قاعدة RAZER MOUSE DOCK PRO

لتجربة ألعاب سلسة وفعالة طورت RAZER قاعدة الشحن اللاسلكية RAZER MOUSE DOCK PRO التي تهدف إلى دعم المستخدم بتجربة شحن سلسة للفارة اللاسلكية.

وتتميز القاعدة بتجربة سريعة في الشحن اللاسلكي، كما تأتي بتصميم مغناطيسي لتثبيت الفارة عبر تثبيت القرص على الفارة المتوافقة، ومن ثم وضع الفارة على قاعدة الشحن.

ويمكن تثبيت القرص المغناطيسي عبر إزالة الغطاء السفلي للفارة، ومن ثم إستبدال الغطاء بقرص الشحن، وإغلاق الغطاء من جديد، ووضع الفارة على القاعدة لبدء الشحن.

كما أن القاعدة تدعم معدل 8000 هرتز في الإستجابة والدقة، لهذا ستقدم آداء ممتاز في الألعاب التنافسية، ويمكن الإقتران عبر Razer Mouse Dock Pro بمنفذ USB Type A وتحديد وحدة الشحن Razer Synapse، ومن ثم فتح الإقتران وإضافة فارة متوافقة، وعند الإقتران يتم ضبط الفارة على وضع 2.4 جيجاهرتز.

أيضاً تتميز القاعدة بإضاءة RGB في الجزء السفلي تدعم 16.8 مليون لون، مع إمكانية مزامنة الإضاءة مع مئات الألعاب، أيضاً عند إنتهاء الشحن ستضيء الفارة وقاعدة الشحن باللون الأخضر.

تتوافق قاعدة الشحن مع الإصدارات الآتية: Razer Basilisk V3 Pro 35K، وRazer Basilisk V3 Pro، وRazer Cobra Pro، وأيضاً Razer Naga V2 Pro.