شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إطلاقها رسميا.. كل ماتريد معرفته عن شريحة eSIM أول شريحة رقمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، اليوم الخميس، رسميا إطلاق تقنية الشريحة المدمجة eSIM بالسوق المصرى، وبالفعل بدأت فروع شركات المحمول الأربعة المنتشرة على مستوى الجمهورية من اليوم استقبال العملاء لتفعيل شريحة " eSIM" والتى تعد أول شريحة رقمية فى مصر.

ماهى شريحة (eSIM (Embedded SIM

شريحة eSIM (Embedded SIM) هى تقنية حديثة تُستبدل فيها شريحة الاتصال التقليدية (SIM) بشريحة رقمية مدمجة داخل الجهاز، والتي

تعتمد على برمجيات مدمجة فى الجهاز، وتتيح لك الاتصال بشبكات المحمول دون الحاجة إلى إدخال شريحة فعلية.

مزايا شريحة eSIM

تكن مزايا (شريحة eSIM (Embedded SIM، فى سهولة التبديل بين الشبكات، حيث يمكنك تغيير مشغل الشبكة أو إضافة خط جديد بسهولة عبر الإعدادات دون الحاجة إلى استبدال الشريحة، كما تمنحك دعم متعدد للخطوط، حيث يمكن تفعيل أكثر من رقم أو خطة على نفس الجهاز (حسب الدعم)، بجانب ذلك تمنحك أيضا أمان أعلى، حيث يصعب فقدانها أو العبث بها مقارنة بالشرائح التقليدية.

ويمكنك تفعيل الخطوط أو التبديل بين الشبكات إلكترونيًا عن طريق مسح رمز QR أو عبر تطبيق، فصلا عن أنها تدعم الأجهزة الحديثة، حيث تدعم شريحة eSIM معظم الهواتف الذكية الحديثة، بما فى ذلك أجهزة آيفون وأجهزة أندرويد الحديثة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يمتلكون أحدث الأجهزة.

تعمل شريحة eSIM من خلال الإنترنت أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) الذى يقدمه مزود الخدمة، وبعد التفعيل، يتم تخزين بيانات الشبكة الخاصة بمزود الخدمة فى الشريحة المدمجة، وتقوم بربط جهازك بشبكة المحمول.