تكنولوجيا: RedMagic تكشف عن بنك طاقة 3 في 1 جديد مع ملحق Go

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف عن بنك الطاقة RedMagic Go، الذي سيطلق في الولايات المتحدة وكندا ويأتي جنبًا إلى جنب مع هاتف الألعاب RedMagic 10 Pro. وصفته الشركة على أنه حل 3 في 1.

كما يشير اسمه، يعمل جهاز Go كبنك طاقة بسعة 5000 مللي أمبير. في هذا الوضع، يمكن شحن الأجهزة بقدرة تصل إلى 20 وات عبر منفذ USB-C أو باستخدام كابل USB-C المدمج بطول 19 سم (~ 7.5 بوصة)، مما يجعله أحد وظائفه الأساسية. أما الوظيفة الثانية، فهي دعم الشحن المار، حيث يتحول إلى شاحن بقوة 65 واط. يدعم الجهاز أيضًا تقنيات الشحن السريع مثل NeoCharger 4 وPD3.0 وQC3.0.

من بين الميزات الأخرى التي يقدمها الجهاز، تشمل دبابيس قابلة للطي وشاشة رقمية تعرض مستوى البطارية المتبقي، بالإضافة إلى حماية ضد مشكلات مثل ارتفاع درجة الحرارة.

تبلغ أبعاد الجهاز 83.16 × 69.95 × 31.8 ملم (~ 3.27 × 2.75 × 1.25 بوصة) ويزن 234 جرامًا (~ 0.516 رطلاً). سيتمكن العملاء في الولايات المتحدة من شراء بنك الطاقة RedMagic Go مقابل 79 دولارًا بدءًا من 17 ديسمبر.

بينما يشير الموقع إلى أن الملحق سيطلق في كندا أيضًا، لم يتم الإعلان بعد عن تاريخ الإصدار والأسعار هناك. في هذه الأثناء، يمكن للمستخدمين التفكير في بدائل أقل قوة مثل Anker 3-in-1 Power Bank، المتاح بسعر 39.99 دولارًا على أمازون.

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