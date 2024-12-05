تكنولوجيا: إيكيا تضيف تأثير إضاءة ديناميكي جديد لمصابيحها الذكية في التحديث الأخير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تحديث تطبيق IKEA Home Smart مؤخرًا، حيث تم إصدار الإصدار 1.41.0 لمستخدمي iOS والإصدار 1.35.0 لمستخدمي اندرويد.

يجلب التحديث لمستخدمي آيفون ميزة جديدة مثيرة تتعلق بالإضاءة الذكية، حيث قدمت إيكيا تأثير الإضاءة الديناميكي الذي يضبط سطوع ولون الأضواء بناءً على الوقت من اليوم. مع هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تعديل الإضاءة تلقائيًا لخلق أجواء مناسبة طوال اليوم.

الميزة الجديدة متاحة فقط للمستخدمين الذين يملكون أجهزة متصلة بمركز DIRIGERA، مثل مصباح مكبر الصوت Symfonisk. تجدر الإشارة إلى أن ميزة مشابهة تُسمى مشهد الضوء الطبيعي تتوفر أيضًا مع منتجات مثل Philips Hue، بما في ذلك ضوء Philips Hue Go المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على أداة مشابهة لمحاكاة ضوء النهار مع Homematic IP Smart Home Lightstrip.

أما بالنسبة لتحديث اندرويد، فلم يتم ذكر الميزة الجديدة في ملاحظات الإصدار. وبدلاً من ذلك، ركز التحديث على إصلاحات الأخطاء والتحسينات الطفيفة. لذا، من غير الواضح إذا ما كانت ميزة الإضاءة الديناميكية ستتاح لمستخدمي اندرويد في المستقبل.

يمكنك تنزيل أحدث إصدار من تطبيق IKEA Home Smart عبر متجر Apple أو متجر Google Play للحصول على الميزات الجديدة.

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