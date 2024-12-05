تكنولوجيا: مراجعة سماعة الرأس اللاسلكية Razer Barracuda X Chroma المخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت سماعة الرأس اللاسلكية Razer Barracuda X Chroma بتصميم مميز بإضاءة RGB لتجربة مميزة في الألعاب، ومواصفات من الفئة المتوسطة، مع إتصال ثابت عبر البلوتوث، ودعم الإستجابة السريعة، كما تتميز السماعة بأدوات سلسة للتحكم في التشغيل.

تتطلب سماعات الرأس اللاسلكية تركيز خاص على إطالة عمر البطارية، لذا لا تقدم الكثير من الإصدارات إضاءة RGB لتفادي الإستنفاذ السريع لشحن البطارية، إلا أن سماعة Barracuda X Chroma تقدم عرض ضوئي مبهر لسماعة تستهدف دعم المستخدمين في الألعاب.

المواصفات

سماعة رأس لاسلكية مخصصة للألعاب

إتصال لاسلكي بتردد 2.4 GHz، وإتصال بلوتوث

تتوافق مع أجهزة ماك، وأجهزة الحاسب، وPlayStation، وNintendo Switch، وSteam Deck، والأجهزة المحمول بأنظمة الأندوريد وiOS

برامج تشغيل Razer TriForce بحجم 40مم

إستجابة بتردد 20 – 20000 هرتز

مقاومة 32 أوم

لا تدعم إلغاء الضوضاء

ميكروفون Detachable Razer HyperClear Cardioid قابل للفصل وأحادي الإتجاه

إستجابة الميكروفون بتردد 100 – 10000 هرتز

صوت محيطي 7.1 مع أجهزة الحاسب فقط

وزن 285 جرام

إضاءة في 6 أجزاء

بطارية بعمر شحن 70 ساعة عند إيقاف تشغيل الإضاءة أو 35 ساعة عند تنشيط الإضاءة.

التصميم

تأتي إضاءة RGB في حلقة تنقسم إلى عدة مناطق، وتحيط بمنتصف الجزء الخارجي، كما تتميز السماعة بتصميم عصري، وأنيق، أيضاً تتميز وسائد الأذن بتصميم بيضاوي من البلاستيك باللون الأسود الغير لامع، كما تأتي وسائد الأذن بطبقة من النسيح.

وتدعم أغطية الأذن التدوير، والإمالة، كما تدعم عصابة الرأس تعديل وضبط الحجم ليتوافق مع حجم الرأس ولتوزيع وزن السماعة بكفاءة، وبالتساوي، لذا يمكنك أن تختبر تجربة مريحة عند إرتداء سماعة Razer Barracuda X Chroma منذ اللحظة الأولى.

كما تتميز السماعة بوزن خفيف 285 جرام، وتتوفر السماعة مع حقيبة صغيرة لتخزين وحمل السماعة أثناء التنقل، لذا تتميز السماعة بتصميم مرن بشكل عام، كما تدعم السماعة الإستجابة السريعة مع الإتصال اللاسلكي عبر جهاز مستقبل USB-C، والبلوتوث 5.3، لهذا تدعم السماعة الإتصال المتعدد بأكثر من جهاز.

وتدعم Razer سماعة Barracuda X Chroma أيضاً بعناصر تحكم سلسة، وذلك من خلال قرص لضبط مستوى الصوتيات، أو كتم الصوت، أيضاً هناك زر التشغيل، مع وضع للتحكم في الإعدادات المسبقة للسماعة مع دعم التبديل إلى الأذن اليسرى.

أيضاً تتميز أزرار التشغيل وإعادة ضبط الإعدادات بحجم صغير، لذا قد يستغرق المستخدم بعض الوقت للإعتياد على الحجم الصغير وموقع الأزرار بالنسبة لمنفذ USB-C.

من جانب أخر يقدم زر الإعدادات المسبقة إمكانية التبديل بين 4 أوضاع في الصوتيات والتي تشمل وضع الألعاب، وضع الأفلام، والموسيقى إلى جانب وضع مخصص في الصوتيات، كما تأتي السماعة بزر مخصص لإغلاق إضاءة RGB بشكل أفضل.

كما تتمتع سماعة Barracuda X Chroma المخصصة للألعاب بميزة دعم الدردشة في الألعاب عبر ميكروفون يدعم الفصل عن السماعة على غرار العديد من سماعات Razer السابقة.

أيضاً يمكن تخصيص كل سماعة عبر تطبيق Razer Audio على منصتي الأندوريد وiOS، على أن يتم الإتصال بالأجهزة عبر البلوتوث، حيث سيتاح للمستخدم النقر على زر الإعدادات المسبقة مرتين للتبديل بين الإتصال اللاسلكي أو عبر البلوتوث.

وتأتي السماعة اللاسلكية ببرامج تشغيل Razer TriForce بحجم 40مم، مع تكوينات منفصلة، كما تدعم ضبط الترددات المنخفضة، والمتوسطة والمرتفعة، وتأتي السماعة بصوت إفتراضي متوازن بشكل عام، لكن سيتاح للمستخدم الضبط مع تركيز خاص للألعاب، أو الأفلام، أو الموسيقى بتجربة صوتية مذهلة.

البرامج

على الرغم من توافق سماعة Barracuda X Chroma التشغيل مع أجهزة الحاسب، إلا أنها Razer لا تقدم تحديثات معتمدة أو تحسينات في تحديثات للبرامج، حيث يقتصر دعم السماعة عبر أجهزة الحاسب على تشغيل تطبيق Chroma لضبط الإضاءة، بينما يتوفر الضبط بمستوى أعلى والتخصيص عبر تطبيق mobile Audio الذي يتوفر على منصتي الأندوريد وiOS، إلا أن إتصال السماعة اللاسلكية باثنان من الأجهزة يمكن أن يوفر تجربة سلسة في ضبط الصوتيات عبر الهاتف ومن ثم الإتصال بجهاز الحاسب.

كما تقدم السماعة بعض الإختيارات محدودة، إلا أنها تأتي بالعناصر الرئيسية التي يحتاج إليها المستخدم، مثل “وضع عدم الإزعاج”، ووضع حظر المكالمات عند تشغيل الألعاب بتردد 2.4 GHz.

أيضاً هناك وضع مخصص للألعاب عبر البلوتوث، والذي يدعم خفض تأخر الإستجابة عند تشغيل ألعاب مثل Fortnite أو Diablo Immortal أو Call of Duty: Warzone Mobile.

كما تقدم السماعة ميزة تخصيص الصوتيات، والتي تأتي للمستخدم بثلاثة إختيارات المعدة مسبقاً، مع إعداد مخصص يسمح للمستخدم بإنشاء ملف شخصي.

من جانب أخر يوجد إختيار لتخصيص Chroma، إلا أنه لا يتيح للمستخدم التحكم في 6 أجزاء لإضاءة RGB في كل سماعة، حيث يوفر إختيار للتبديل بين عدد من المؤثرات فقط، أو تخصيص لون ثابت، أو إختيار تأثير ‘breathing’ الضوئي.

الآداء

لا تدعم سماعة Barracuda X Chroma التركيز على الترددات الفرعية أو bass، إلا أنها تقدم آداء ممتاز مع الترددات المتوسطة، كما أنها تأتي مع جهاز إستقبال USB-C صغير جداً، وفي حالة إختيار نمط الألعاب لم يأتي بالآداء الأمثل، حيث يعمل هذا الإختيار على إلغاء bass تقريباً للتركيز على الترددات المتوسطة والمرتفعة، لذا في حالة تشغيل ألعاب فردية أو اللعب في ألعاب الأكشن فإن الإختيار الأفضل هو ضبط السماعة على وضع الأفلام أو الموسيقى للحصول على تجربة أفضل.

أيضاً لا تأتي الإعدادات المسبقة الخاصة بالموسيقى بالتأثير أو الآداء القوي المتوقع، حيث تقدم تفاصيل دقيقة عبر القنوات بمستوى ممتاز لإصدار من الفئة المتوسطة، إلا أنها تحتاج إلى تعزيز أكبر مع الترددات المرتفعة والمنخفضة في الصوتيات.

من جانب أخر تقدم الترددات المتوسطة تفاصيل دقيقة وآداء قوي يمكن فيه تمييز الموسيقى التصويرية بعيداً عن الحوار في الألعاب، لذا فإن تقسيم الأوضاع إلى أنواع الألعاب يقدم تجربة مميزة في الألعاب.

آداء الميكروفون

يأتي الميكروفون في سماعة Razer Barracuda X Chroma بآداء ضعيف إلى حد ما مقارنة بسماعات الرأس الأخرى، إلا أنه مقبول لسماعة رأس لاسلكية من الفئة المتوسطة بمستوى تسعير 100 دولار تقريباً، كما أن السماعة تقدم آداء جيد عند الدردشة مع الأصدقاء في الألعاب، أو أثناء المكالمات، إلا أن الميكروفون لن يأتي بالآداء الأمثل في البث الصوتي، حيث لا يدعم إلتقاط التفاصيل منخفضة الجودة.

هل تحتاج لشراء سماعة Razer Barracuda X Chroma؟

تأتي سماعة Razer Barracuda X Chroma بعمر أطول للبطارية مقارنة بالإصدار السابق للشركة، حيث يصل عمر الشحن إلى 35 ساعة مع إضاءة RGB وتشغيل لاسلكي بتردد 2.4 GHz، بينما يمتد عمر الشحن إلى 70 ساعة عند إيقاف تشغيل إضاءة RGB.

السماعة تدعم أيضاً الشحن السريع، حيث توفر 15 دقيقة من الشحن عمر شحن يصل إلى 6 ساعات مع المؤثرات الضوئية، لهذا تقدم عمر شحن مثالي مقارنة بالسماعات التي لا تتضمن إضاءة RGB المنافسة.

وتأتي السماعة بعناصر تحكم سلسة وبسيطة، كما تدعم الإتصال عبر البلوتوث أو اللاسلكي low-latency، كما تقدم الآداء الأفضل في الترددات المتوسطة، لذا إذا كان ما تبحث عنه في سماعة الرأس اللاسلكية للألعاب هو مؤثرات إضاءة RGB، وعمر طويل للبطارية فإنها من الإصدارات المتوسطة المرشحة لك.