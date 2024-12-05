تكنولوجيا: Poco تكشف عن موعد إطلاق M7 Pro وإصدار C75 5G معه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Poco عن موعد إطلاق هاتف Poco M7 Pro الذي طال انتظاره، حيث سيتم تقديمه رسميًا في 17 ديسمبر في الهند. سينضم إليه أيضًا إصدار 5G من هاتف Poco C75، الذي سبق أن تم الكشف عن نسخته 4G في أكتوبر بمعالج Helio G81 Ultra.

لم تفصح Poco عن جميع التفاصيل المتعلقة بمواصفات الهاتفين حتى الآن، لكن منصة Flipkart قامت بنشر صفحات ترويجية تكشف عن تصميماتهما وأبرز ميزاتهما.

يأتي Poco M7 Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، بدقة FullHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز. توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 2100 شمعة في المتر المربع، مع دعم HDR10+ وحماية Gorilla Glass 5. كما يضم الهاتف ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مدمجًا في الشاشة لتوفير تجربة مصادقة بيومترية متطورة.

أما Poco C75 5G، فيتشابه في التصميم مع نسخة 4G، لكنه يعتمد على معالج Snapdragon 4s Gen 2. من المتوقع أن يحتوي الهاتف على كاميرا من Sony وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان سيحتفظ بمواصفات أخرى مماثلة لإصدار 4G، مثل فتحة بطاقة microSD المخصصة.

تعد هذه الهواتف الجديدة بتقديم أداء متميز، مع مواصفات قوية وتصميمات عصرية تستهدف المستخدمين الباحثين عن مزيج من الأداء والجودة.

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