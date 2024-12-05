تكنولوجيا: Tecno تكشف عن Megapad 11 بشاشة 90 هرتز ومعالج MediaTek G99

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Tecno رسميًا عن جهاز Megapad 11 كنسخة أقوى من جهاز Megapad القياسي الذي ظهر في أكتوبر. يأتي Megapad 11 بشاشة مقاس 11 بوصة، مصممة لتلبية احتياجات الميزانية، مع لوحة IPS LCD بمعدل تحديث 90 هرتز ودقة 1200 × 1920 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10.

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج MediaTek G99، مدعومًا بخيارات ذاكرة 8 جيجابايت مع تخزين داخلي 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. كما يدعم الجهاز التخزين القابل للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

تستمر البطارية بسعة 8000 مللي أمبير في تشغيل الجهاز، مع دعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 18 واط.

يحتوي الجهاز على كاميرتين، إحداهما خلفية بدقة 13 ميجابكسل، والأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ما يجعله مناسبًا لمكالمات الفيديو.

تشمل الميزات البارزة الأخرى إعداد مكبرات صوت رباعية مع ضبط Dolby Atmos وهيكلًا معدنيًا يمنح الجهاز مظهرًا أنيقًا وجودة بناء قوية.

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