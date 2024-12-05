شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدفاع الروسية تطلق صاروخا محملا بقمر اصطناعى من مطار "بليسيتسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاح القوات الجوفضائية فى إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الحامل لقمر اصطناعى عسكرى من مطار "بليسيتسك" الفضائي.

وأضافت الوزارة، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم، اليوم الخميس، أن القوات الجوفضائية الروسية تولت قيادة هذا القمر الاصطناعى فى مدار الأرض بعد أن تأكدت من تشغيل كل أجهزته بشكل طبيعي.

وجاء على موقع "مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن وزارة الدفاع كانت قد أطلقت قبل ذلك صاروخ "سويوز-2.1 بي" فى 31 أكتوبر الماضى، مشيرة إلى أن هذا الصاروخ أطلق فى الفترة ما بين 27 ديسمبر عام 2006 و5 نوفمبر عام 2024 نحو 665 جهازا فضائيا.

أما العدد الإجمالى لعمليات إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" ( إر – 7 سابقا) من مطار "بليسيتسك" الفضائى العسكرى فوصل اليوم 1000 عملية إطلاق فضائي.

يذكر أن "إر–7" هى أسرة من الصواريخ السوفيتية والروسية، بدأ استخدامها منذ عام 1957. وبفضل صاروخ "إر-7" تم إطلاق كل المهام المأهولة السوفيتية والروسية. وسيطلق هذا الصاروخ قريبا للمرة الـ2000، وتم إطلاقه كذلك من مطارات "بايكونور" و"بليسيتسك" و"فوستوشني" الروسية ومركز "غوانا" الفضائى الفرنسى فى أمريكا الجنوبية.