تكنولوجيا: جوجل توفر دليلًا لمستخدمي Verizon Message+ للانتقال إلى تطبيق الرسائل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Verizon لإيقاف تطبيق Messenger+ خلال أيام، بعد تأجيل استمر شهرًا، وأعلنت أن تطبيق “رسائل جوجل” هو البديل المقصود. لتسهيل الانتقال، قدمت جوجل دليلًا مختصرًا يوضح كيفية استخدام ميزات تطبيق الرسائل الخاص بها.

يشمل الدليل خطوات لتغيير ألوان الخلفية والفقاعات من خلال الضغط على خيار “تغيير الألوان”، وتعيين صوت إشعارات مختلف بالضغط على “الإشعارات” ثم اختيار الصوت المناسب.

ولإسكات المحادثات المزعجة، يمكن الضغط على “الإشعارات” وتحديد “صامت”. كما يتيح التطبيق ميزة الضغط للتكبير لضبط حجم الخط، والتي يمكن تعطيلها من الإعدادات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تغيير السمة إلى فاتحة أو داكنة أو اتباع إعدادات النظام الافتراضية.

أعلنت جوجل أيضًا أن القدرة على تعديل اسم وصورة الملف الشخصي (من خلال قائمة “ملفك الشخصي”) يتم طرحها حاليًا لبعض المستخدمين وستتوفر قريبًا للجميع. يهدف الدليل كذلك إلى تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، موضحًا أن التطبيق وميزة RCS تعملان على كل من بيانات الهاتف المحمول وشبكة Wi-Fi.

من بين الميزات المميزة، يمكن تثبيت المحادثات المهمة أعلى قائمة الرسائل بالنقر مع الاستمرار على المحادثة واختيار “تثبيت”.

ولإعادة توجيه الرسائل، يحتاج المستخدم إلى الضغط عليها لفترة طويلة ثم اختيار القائمة الثلاثية في الزاوية العليا. كما يمكن جدولة الرسائل لإرسالها لاحقًا من خلال كتابة النص في حقل الإنشاء والضغط مطولًا على زر الإرسال أو استخدام خيار “جدولة الإرسال” من قائمة “زائد”.

تعمل هذه التحديثات على تحسين تجربة المستخدم وضمان انتقال سلس من Messenger+ إلى تطبيق رسائل جوجل.

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