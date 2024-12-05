تكنولوجيا: جوجل تكشف عن “وضع الذكاء الاصطناعي” لتجربة بحث مبتكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل جوجل على تطوير “وضع الذكاء الاصطناعي” لتطبيق البحث على نظام أندرويد، ما يبدو وكأنه تجربة محادثة ومرئية جديدة. هذا الوضع، المعروف أيضًا باسم “AIM”، يتيح إدخال الصوت أو الصور، حيث يمكن للمستخدم التقاط صورة أو إضافة واحدة من المعرض لطرح استفسارات.

تشير التعليمات البرمجية إلى وجود أزرار خاصة مثل ميكروفون للاستماع، وخيار طرح أسئلة متابعة، مع إمكانية إيقاف الردود أو تعديلها في الوقت الفعلي. كما يبدو أن هذا الوضع قد يظهر كعلامة تبويب مخصصة في التطبيق، إلى جانب الأقسام الحالية مثل الصفحة الرئيسية والبحث.

تظهر الميزات المحتملة أيضًا في إصدار Google Lens، حيث يمكن للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو وربطها بالأسئلة، ما يوسع من نطاق التفاعل مع التطبيق. يفتقر تطبيق البحث الحالي إلى مكون صوتي متطور، إذ يقتصر على تسجيل الاستعلامات وعرض النتائج التقليدية.

يمكن لوضع الذكاء الاصطناعي تحسين هذه التجربة، بتقديم استجابات موجزة وإتاحة متابعة المحادثة بطريقة أكثر تفاعلية.

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