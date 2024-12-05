تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق هواتف nova 13 وnova 13 Pro للأسواق العالمية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي اليوم على خططها لإطلاق سلسلة هواتف nova 13 للأسواق العالمية في حدث يعقد الأسبوع المقبل، حيث تعقد العملاق الصيني حدث في 12 من ديسمبر لإطلاق الهواتف في أسواق جديدة.

قدمت هواوي هواتف nova 13 وnova 13 Pro في السوق الصيني للمرة الأولى في حدث عقد في شهر أكتوبر الماضي، واليوم تستعد الشركة لجلب الهاتف في أسواق جديدة.

ومن المقرر أن تعقد هواوي حدث في 12 من ديسمبر في مدينة دبي لإطلاق هاتف Mate X6 القابل للطي للأسواق العالمية، بينما أشارت هواوي في إعلان نشر على حساب الشركة الرسمي في منصة X إلى أن هواتف nova 13 تنطلق أيضاً للأسواق العالمية.

ويتميز هاتف nova 13 Pro بتصميم منحني من الجهات الأربعة من الشاشة، كما ينطلق بتصميم “Dynamic Plaid Texture” في الغطاء الخلفي.

من جانب أخر يضم nova 13 شاشة OLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1084 في 2412 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ويضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر سيلفي بدقة 60 ميجا بيكسل.

كما يتوفر الهاتف بإختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن العكسي بقدرة 5W.

ويضم إصدار Pro شاشة LTPO OLED بحجم 6.76 إنش، ودقة عرض 1224 في 2776 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ويأتي هذا الإصدار أيضاً بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، وعدسات متحركة، مع كاميرة telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، وكاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل.

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