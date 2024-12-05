شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استشارى الأمن الإلكترونى: البيتكوين سيزيد على 100 ألف دولار مع حكومة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

كشف د محمد المغربي، استشارى الذكاء الاصطناعى والأمن الالكترونى، أن عملة البيتكوين التي سجلت 100 ألف دولار لأول مرة، ستزيد أكثر مع الأيام المقبلة خاصة مع موقف حكومة ترامب المدعم لها، حيث تشير المؤشرات إلى تفاؤل كبير في السوق بعد توقعات بأن يشهد القطاع بيئة تنظيمية أكثر ودية تحت إدارة ترامب الجديدة، وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 38% ليصل إلى مستوى قياسي قارب 100,000 دولار في وقت قياسى.

وأضاف المغربي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن البيتكوين يعد وسيلة دفع رسمية وتتعامل معاملة "الكريديت كارد" في الكثير من الدول، ولم يتوقف الارتفاع في قيمة العملات المشفرة على البيتكوين ولكن تشهد غيرها من العملات ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوعيين الماضيين.

وأوضح المغربي، أن حجم التداول في زيادة ملحوظة بالإضافة إلى تدفقات كبيرة نحو صناديق تداول بيتكوين الفورية، حتى إن البيتكوين تخطى بالفعل الـ100 ألف دولار اليوم مع اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لخبير العملات الرقمية بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ووصل إلى 103,801 دولار اليوم الخميس، وسيرتفع في المستقبل القريب أكثر مع دعم ترامب.

وجدير بالذكر أنه شهدت أسواق العملات الرقمية قفزة غير مسبوقة في نوفمبر، حيث تجاوز حجم التداول 10 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخها على منصات التداول المركزية سواء في السوق الفوري أو المشتقات، وبحسب بيانات شركة سي سي داتا المختصة في سوق العملات الرقمية؛ فإن الحجم الإجمالي للتداول تضاعف في الشهر الماضي.