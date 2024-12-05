شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حجم تداول العملات الرقمية يصل إلى مستوى قياسى مع تجاوز 10 تريليونات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق العملات الرقمية قفزة غير مسبوقة في نوفمبر، حيث تجاوز حجم التداول 10 تريليونات دولار للمرة الأولى في تاريخها على منصات التداول المركزية سواء في السوق الفوري أو المشتقات.

وبحسب بيانات شركة سي سي داتا المختصة في سوق العملات الرقمية؛ فإن الحجم الإجمالي للتداول تضاعف في الشهر الماضي مع تسجيل تفاؤل كبير في السوق بعد توقعات بأن يشهد القطاع بيئة تنظيمية أكثر ودية تحت إدارة ترامب الجديدة.

وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 38% ليصل إلى مستوى قياسي قارب 100,000 دولار.

وأوضح جاكوب جوزيف، كبير محللي الأبحاث في سي سي داتا، أن هذا التفاؤل يظهر في زيادة الإقبال على الأصول مثل "ريبل" التي لطالما واجهت تدقيقًا تنظيميًا شديدًا.

وأضاف أن التفاؤل يمتد أيضًا إلى الجانب المؤسسي، حيث شهدت أحجام التداول في بورصة شيكاغو التجارية CME زيادة ملحوظة بالإضافة إلى تدفقات كبيرة نحو صناديق تداول بيتكوين الفورية.

وارتفع حجم التداول الشهري في السوق الفوري على منصات التداول المركزية بنسبة 128% ليصل إلى 3.43 تريليون دولار، وهو ثاني أعلى رقم منذ مايو 2021.

كما ارتفعت أحجام تداول المشتقات بنسبة 89% لتصل إلى 6.99 تريليون دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في مارس.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات لا تشمل حجم التداول على منصات التمويل اللامركزي.

وشهدت منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، مثل "أببت"، زيادة في النشاط حيث غامر المتداولون في العملات البديلة كما سجل حجم التداول الإجمالي في بورصة شيكاغو ارتفاعًا بنسبة 83% ليصل إلى 245 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي للبورصة التي تقدم عقود بيتكوين الآجلة للمؤسسات.

ورفع اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترامب لخبير العملات الرقمية بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من قيمة بيتكوين، حيث سجلت العملة الرقمية ارتفاعًا بلغ 6.1% لتصل إلى 103,801 دولار اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن قيمة السوق الكلي للعملات الرقمية قفزت بحوالي 1.3 تريليون دولار منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر الماضي على خلفية دعم منصته للقطاع الرقمي.

وكان ترامب قد اختار بول أتكينز ليحل محل رئيس هيئة الأوراق المالية الحالي جاري جينسلر، الذي قاد حملة تشديد على الأصول الرقمية بعد انهيار السوق في عام 2022، والذي كشف عن ممارسات احتيالية وتسبب في خسائر كبيرة.