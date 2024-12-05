علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الصين تطلق بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية

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القاهرة - سامية سيد - أرسلت الصين مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء اليوم الخميس، وذلك من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة "شانشي" بشمالي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق مجموعة الأقمار الصناعية على متن صاروخ حامل معدل من طراز "لونج مارش-6"، وهي الدفعة الثالثة التي ستشكل كوكبة "سبيس سيل"، حيث دخلت المدارات المحددة مسبقا بنجاح.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 550 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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