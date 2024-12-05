تكنولوجيا: إعلانات تشويقية تكشف عن تصميم هاتف Realme Neo7 والرقاقة التي تدعم هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم في 12 من ديسمبر لكشف النقاب عن Realme Neo7، ولقد شاركت إعلانات تشويقية جديدة أوضحت تصميم هذا الإصدا مع تفاصيل جديدة.

تدعم Realme Neo7 هاتف Neo7 القادم بسعة ضخمة للبطارية 7000 mAh، ولقد أكدت الشركة اليوم على دعم هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 9300 Plus.

من جانب أخر توضح الإعلانات التشويقية التصميم المميز لهذا الإصدار، والذي يأتي بوحدة كاميرة مستطيلة تشمل ثلاثة فتحات للكاميرة، إلا أن الهاتف يأتي باثنان من الكاميرات فقط، بينما تشمل الفتحة الثالثة فلاش LED، كما تظهر علامة HyperImage Plus التجارية على الهاتف، وهي العلامة التجارية ذاتها التي تظهر على إصدار GT 7 Pro.

أيضاً يتميز Neo7 بتصميم مسطح للإطارات، على أن يضم الإطار الأيمن زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات، كما تؤكد الصور على أن الهاتف لا يتضمن خطوط antenna، لذا لا يتميز هذا الإصدار بتصميم معدني.

ومن المقرر أن تقدم Realme تفاصيل أكثر حول Realme Neo7 في الحدث المقرر عقده في 12 من ديسمبر، لذا نترقب إنطلاق الهاتف رسمياً لمزيد من التفاصيل.

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