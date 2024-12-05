تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تكشف عن الرقاقة التي تدعم iPad Pro القادم وموعد إطلاق هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة ابل على تطوير جيل جديد من أجهزة iPad Pro، ولقد كُشِف اليوم عن الرقاقة التي تدعم الجيل القادم، وموعد إنطلاق أجهزة iPad Pro بشكل رسمي للأسواق.

تؤكد التقارير الجديدة على أن أجهزة iPad Pro الجديدة ستنطلق بشكل رسمي في النصف الثاني من العام المقبل، كما تدعم ابل الأجهزة برقاقة الشركة الجديدة M5، أيضاً من المقرر أن تبدأ ابل أيضاً الإنتاج الضخم للأجهزة في النصف الثاني من 2025.

ولقد قدمت ابل أجهزة iPad Pro هذ العام برقاقة معالج M4 في حدث عقد في شهر مايو، لذا تخطط ابل لإطلاق الجيل الجديد بعد مرور أكثر من عام على إطلاق الإصدار الحالي.

يذكر أن ابل إعتادت على إطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة الآيباد كل 18 شهر تقريباً، لذا تستمر ابل في نفس الإستراتيجية العام المقبل.

المصدر