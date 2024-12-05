تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy ثلاثي الطي في بداية 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير هاتف Galaxy جديد يدعم الطي الثلاثي، ولقد أشارت تسريبات جديدة إلى أن سامسونج ستقدم هذا الإصدار بشكل رسمي في بداية 2026.

تستعد سامسونج لإطلاق هواتف Fold7 وFlip7 في حدث يعقد العام المقبل، إلا أن تفاصيل جديدة تؤكد على أن العملاق الكوري تخطط لتسجيل تطور أكبر في صناعة الهواتف القابلة للطي.

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت من “Ross Young” أن سامسونج تخطط لإطلاق هاتف Galaxy ثلاثي الطي في حدث يعقد في بداية عام 2026، لذا لن ينطلق هذا الإصدار العام المقبل.

ويؤكد “Ross Young” على أن سامسونج تستهدف خلال الفترة القادمة إستعادة حصتها السوقية التي إنخفضت هذا العام بعد إطلاق هواوي أول الهواتف التي تدعم الطي الثلاثي في السوق الصيني.

يذكر أن سامسونج تخطط لإطلاق هاتفها ثلاثي الطي في بداية عام 2026، إستعداداً لمنافسة ابل التي تخطط للدخول للأسواق بأول هواتف أيفون قابل للطي في نفس العام.

المصدر