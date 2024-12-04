شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تفكر فى عرض إعلانات داخل ChatGPT لتعزيز الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

تدرس شركة OpenAI الإعلانات كوسيلة لإنشاء مصدر جديد للإيرادات، ووفقًا لتقرير، تدرس شركة الذكاء الاصطناعي عرض الإعلانات على ChatGPT، وهى منصة الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعى الخاصة بالشركة.

ومع ذلك، يُقال إنه لا يوجد قرار بشأن متى أو كيف يمكن عرض هذه الإعلانات ، وأحد التكهنات هو أنه يمكن عرض الإعلانات للمستخدمين المجانيين لـ ChatGPT، ومع ذلك، يمكن للشركة أيضًا أن تسلك مسارًا مشابهًا لـ Perplexity، والتي تختبر عرض الإعلانات لجميع المستخدمين.

الإعلانات على ChatGPT

ووفقًا لتقرير صادر عن Financial Times ، فإن شركة الذكاء الاصطناعي تبحث في الإعلانات على ChatGPT كخيار قابل للتطبيق لزيادة إيراداتها.

وأخبرت سارة فراير، المديرة المالية لشركة OpenAI، المنشور في مقابلة أن الشركة كانت تفكر في إنشاء نموذج إيرادات قائم على الإعلانات، لكنها أضافت أيضًا أن الفكرة كانت "التفكير مليًا في متى وأين ننفذها".

وأضاف التقرير، أن فراير أصدر أيضًا بيانًا بعد المقابلة حيث سلط المدير المالي الضوء على أن نماذج الأعمال الحالية لشركة OpenAI تشهد نموًا متسارعًا وكان التركيز على الاستفادة من الفرص داخلها، وقال فراير لصحيفة فاينانشال تايمز: "بينما نحن منفتحون على استكشاف مصادر دخل أخرى في المستقبل، ليس لدينا خطط نشطة لملاحقة الإعلان.

وعلى الرغم من التعليقات المتناقضة حول هذا الموضوع، لم يستبعد المدير المالي بشكل قاطع قرار عرض الإعلانات على ChatGPT في المستقبل.

كما زعم التقرير، نقلاً عن أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم على دراية بالأمر، أن OpenAI كانت توظف أشخاصًا متخصصين في الإعلان من منافسين مثل Meta وGoogle.

كما أن نماذج الإيرادات القائمة على الإعلانات سهلة النشر والكسب منها، ومؤخرًا قامت Perplexity أيضًا باختبار عرض الإعلانات على منصتها كمحتوى برعاية، وبينما لا يزال المشروع في مرحلته التجريبية ويُعرض فقط في الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يتم توسيعه إلى مناطق أخرى.

كما بدأت Google أيضًا في عرض الإعلانات على AI Overviews، وهي الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تظهر على منصة البحث الخاصة بها.

ومع ذلك، كانت OpenAI تستكشف أيضًا طرقًا أخرى لتوليد الإيرادات ، فى وقت سابق من هذا العام، دخلت في شراكة مع Apple لدمج ChatGPT مع أنظمة تشغيل عملاق التكنولوجيا.

كما أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي مؤخرًا محرك البحث الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويقال إنها تخطط لإطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي ونموذج الفيديو Sora .