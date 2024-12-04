تكنولوجيا: إطلاق Motorola Moto G35 في الهند الأسبوع المقبل مع تحسينات في سرعة الشحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا عن إطلاق هاتف Moto G35 في الهند يوم 10 ديسمبر، حيث سيأتي بثلاثة ألوان مع لمسة نهائية من الجلد النباتي. يعمل الهاتف بمعالج Unisoc T760 SoC ونظام Android 14، مع ذاكرة عشوائية سعة 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.72 بوصة ودقة FullHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز. يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم شحنًا أسرع بقوة 20 واط مقارنة بـ 18 واط في الإصدار العالمي، كما كشفت Flipkart.

بالنسبة للكاميرات، يأتي الهاتف بثلاث عدسات: رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وأمامية بدقة 16 ميجابكسل. تشمل الميزات الأخرى مكبرات صوت ستيريو مع Dolby Atmos، دعم اتصال 5G، مستشعر بصمة جانبي، فتحة microSD مخصصة، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

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