تكنولوجيا: روسيا تختبر منصة إلكترونية تعتمد الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض

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القاهرة - سامية سيد - تختبر روسيا منصة إلكترونية جديدة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدة الأطباء على تشخيص الأمراض.

وأشارت مؤسسة "روستيخ" الروسية- وفقا لموقع (روسيا اليوم)، اليوم الأربعاء- إلى أن منصة "الرأي الثالث" الإلكترونية بدأت بالعمل بشكل اختباري منذ بداية أكتوبر الماضي، وتعمل هذه المنصة على معالجة بيانات المرضى وبيانات الصور الشعاعية وصور الرنين المغناطيسي التي تجرى لهم، ويقوم الذكاء الاصطناعي في المنصة بتحليل هذه البيانات وتقديم فرضيات وتحليلات للأطباء حول الوضع الصحي للمرضى.

وأوضحت "روستيخ"، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة في المنصة حاليا تساعد الأطباء في اكتشاف العلامات المحتملة لأمراض الصدر والعمود الفقري والعظام والمفاصل والجمجمة والدماغ والثدي والجلد، وتسهّل عليهم معاينة الصور الشعاعية وصور الرنين المغناطيسي التي تجرى للمرض.

ومن جانبها قالت الرئيسة التنفيذية للشركة التي أنشأت المنصة المذكورة "آنا ميشرياكوفا": "نحن بحاجة لمنح مجموعة واسعة من الأطباء فرصة تعلم العمل مع الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتهم. هذه التقنيات تجمع خبرات كبار الأطباء وبيانات من عشرات آلاف الدراسات الطبية، وهي مفيدة لتسهيل عملية التشخيص في الحالات الاستثنائية".