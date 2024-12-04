تكنولوجيا: ظهور Lenovo Legion Go S رسميًا في العروض: تجربة ألعاب محمولة لا تُضاهى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Lenovo جهازها الأول للألعاب المحمولة بنظام Windows، المعروف باسم Legion Go، بمجموعة مواصفات قوية تضمنت شاشة QHD+ بمعدل تحديث 144 هرتز، ومعالجًا من سلسلة Ryzen Z1 من AMD، بالإضافة إلى وحدات تحكم قابلة للفصل. وبعد مرور أكثر من عام على هذا الإطلاق، ظهرت أولى التفاصيل حول الإصدار الثاني في السلسلة: Legion Go S.

رصدت منصة Windows Central الجهاز الجديد عبر عروض رسمية كشفت عن تصميم مدمج يتماشى مع أجهزة مثل ROG Ally وSteam Deck. وأظهرت هذه العروض أن الجهاز تخلى عن الوحدات القابلة للفصل، مع احتمال أن تكون شاشته أصغر مقارنة بالإصدار السابق.

بالإضافة إلى ذلك، يُبرز التصميم وجود 18 زرًا، تتضمن أزرار ABXY القياسية على الجانب الأيمن، وعصوين للتحكم مزودتين بإضاءة RGB، ولوحة D، بالإضافة إلى وحدة تحكم مشابهة لميزة TrackPoint على أجهزة الحاسب المحمولة من Lenovo. ويحتوي الجهاز أيضًا على مكبرات صوت أمامية مزدوجة، ومراوح خلفية، ومنفذين USB-C في الجهة العلوية.

تأتي Legion Go S بمعالج من سلسلة Ryzen Z2 (Rembrandt) من AMD، الذي يعتمد أنوية Zen 3-plus. يُعتبر هذا المعالج أقل قوة من معالج Z1 Extreme المزود بأنوية Zen 4، المستخدم في الإصدارات السابقة وأجهزة مثل ROG Ally.

تشير التسريبات إلى أن سعر الجهاز سيتراوح بين 399 و449 دولارًا، ما يجعله خيارًا أكثر اقتصادية مقارنة بالسعر الابتدائي لجهاز Legion Go، الذي بلغ 699 دولارًا / 799 يورو.

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