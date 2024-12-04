شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أزمة إيلون ماسك وشركة OpenAI الجديدة.. من ينتصر فى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بضعة أشهر، حرك إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، ويعتزم "ماسك" الآن رفع دعوى قضائية ضد الشركة مرة أخرى، حيث تهدف هذه الدعوى إلى منع شركة OpenAI من أن تصبح شركة ربحية.

تشبه شكوى ماسك ما كان يواجه مشاكل معه سابقًا، فقد شارك إيلون ماسك في تأسيس شركة OpenAi في عام 2015 وحتى عام 2018، كان مشاركًا في الشركة، ويقال إنه تركها بسبب الخلاف مع اتجاه الشركة.

وفقًا للدعاوى القضائية، يعتقد ماسك أن شركة OpenAI لم تعد تطور الذكاء الاصطناعي للجميع، ويقال إنها تحولت إلى شركة ربحية، كما يريد أن تجعل شركة OpenAI نموذجها مفتوح المصدر.

تلقت شركة OpenAI مؤخرًا تقييمًا بقيمة 150 مليار دولار، ويقال إنها حققت أكثر من 3 مليارات دولار من الإيرادات هذا العام، لكنها لم تحقق ربحًا، خاصة أنه لا تزال الشركة تعتمد على أموال المستثمرين لدفع نفقاتها.

تتطلع OpenAI إلى تغيير هذا ولديها خطط للتحول إلى شركة ربحية في غضون العامين المقبلين، لكن يبدو أن إيلون ماسك لا يتفق مع هذا الاتجاه.

ويواجه ماسك أزمة أخرى مع OpenAI ، وهي أنها تشجع المستثمرين على عدم الاستثمار في شركات أخرى، فضلا عن أنها حصلت بشكل غير قانوني على معلومات شديدة الحساسية من خلال Microsoft.



وقد تستغرق مثل هذه الدعاوى القضائية الكثير من الوقت، لذا قد لا نعرف على الفور ما ستكون عليه النتيجة.

وتسلط مخاوف ماسك الضوء على نقاش مهم حول ما إذا كان ينبغي للذكاء الاصطناعي إعطاء الأولوية للمصلحة العامة أم لمطالب المستثمرين.