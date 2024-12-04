تكنولوجيا: تحديثات Wear OS 5 تصل إلى Galaxy Watch 5 وWatch FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن أطلقت سامسونج Galaxy Watch 6 الشهر الماضي، بدأت الآن في توفير تحديث One UI 6 Watch، الذي يتضمن نظام Wear OS 5، لساعتي Galaxy Watch 5 وGalaxy Watch FE.

مرت تشكيلة Galaxy Watch لفترة طويلة دون أي تحديثات هذا العام، حيث ركزت سامسونج جهودها على تطوير التحديث الكبير التالي لنظام Wear OS 5. يجلب تحديث One UI 6 Watch ميزات جديدة وتعديلات على التصميم، ولكنه كان في البداية متاحًا فقط لأجهزة مختارة.

قامت Galaxy Watch 7 وGalaxy Watch Ultra بتشغيل هذا التحديث منذ يوليو، في حين بقيت الأجيال الأقدم تنتظر نظام Wear OS 4. ولكن الآن، تغير الوضع.

وخلال الساعات الماضية، بدأت سامسونج في توسيع نطاق طرح تحديث Wear OS 5 ليشمل Galaxy Watch 5. وأبلغ المستخدمون في أوروبا عن تلقيهم للتحديث على طرازات Bluetooth الخاصة بـ Watch 5، كما تم رصد هذه التقارير على منصة Reddit.

وفي ماليزيا، حصلت Galaxy Watch 5 Pro على التحديث، وفقًا لتجربة أحد المستخدمين. المثير للدهشة أن التحديث لم يصل بعد إلى بعض إصدارات Galaxy Watch 6 في نفس هذه المناطق، رغم بدء طرحه في الولايات المتحدة ومناطق أخرى منذ الشهر الماضي.

لم تقتصر سامسونج على Galaxy Watch 5 فقط، بل وسعت التحديث ليشمل Galaxy Watch FE أيضًا. رغم أن الطرح يبدو مقتصرًا حاليًا على أوروبا، بدأ مستخدمو Galaxy Watch FE – وهي ساعة ذكية تقدمها سامسونج كخيار اقتصادي بسعر 199 دولارًا – في تلقي تحديث One UI 6 Watch.

تم إطلاق Galaxy Watch FE في وقت سابق من هذا العام، وهي في الأساس نسخة محدثة من Galaxy Watch 4 مع تحسينات طفيفة. ورغم ذلك، لم يبدأ Galaxy Watch 4 في تلقي هذا التحديث على نطاق واسع حتى الآن، باستثناء تقارير محدودة في كوريا أشارت إليها GSMArena.

تواصل سامسونج توسيع نطاق تحديثاتها، مما يثير تساؤلات حول مواعيد وصولها لباقي الأجهزة القديمة.

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