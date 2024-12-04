تكنولوجيا: ViewSonic تدعم الجيل القادم من شاشات الألعاب بمعدل تحديث 520Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ViewSonic في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من الشاشات المخصصة للألعاب، والتي تأتي بتقنية OLED وتدعم جودة عرض 4K، ومعدل تحديث 520Hz.

ترتقي شاشات ViewSonic المخصصة للألعاب لمستوى جديد من معدل التحديث، حيث يأتي الجيل القادم بمعدل 520Hz لتتوافق بشكل مثالي مع الألعاب التنافسية، كما يتكامل هذا المعدل مع الإستجابة السريعة للشاشة عند 1 مللي ثانية MPRT.

كما تأتي الشاشات بميزة دعم تقنية AMD FreeSync Premium لخفض ضبابية الحركة وتمزق الإطارات في جلسات الألعاب الطويلة.

وتتميز شاشات ViewSonic القادمة بتقنية OLED وجودة عرض 4K، مع نمط عرض مزدوج، ودعم عرض سينمائي، بجودة عرض فائقة.

من جانب أخر تعمل الشركة على تطوير جيل جديد من سلسلة شاشات ColorPro التي تأتي بجودة عرض 5K، وتهدف إلى دفع عرض فائق الوضوح، بتفاصيل دقيقة، على أن تدعم هذه الإصدارات إلى دعم مهام التصميم وتحرير الفيديو.

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