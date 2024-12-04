شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار جديد فى شاشات iPhone 17 و iPhone 18.. ما الذى تخطط له آبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير نشر في موقع Phonearena، أن iPhone 18 سيحتوي على شكل جديد من شاشات LTPO، في الوقت نفسه تخطط آبل لتقديم تقنية عرض جديدة لطرازات iPhone 17 Pro، و قد تكون هذه التقنية هي المخطط للشاشات في مجموعة iPhone 18.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم الاستعانة بالألواح الجديدة التي تسمى "Low-Dielectric TEE"، والتي ستكون قادرة على زيادة متانة الشاشة، كما أنها أكثر كفاءة عندما يتعلق الأمر باستهلاك الطاقة ولديها أوقات استجابة أسرع، حيث سيُطلق على هذا النوع الجديد من الألواح اسم LTPO.

وتسهم تقنية LTPO، في تحسين الطبقات العازلة الموجودة داخل اللوحة عندما يتعلق الأمر بجودة الصورة، ومع ذلك، إذا نجحت آبل في تحسين كفاءة البطارية.

فقد كانت آبل تستخدم الشاشات لتزويدها بها لفترة طويلة جدًا، لذا فمن المحتمل أن تستمر في ذلك، وقد استعانت آبل شاشات OLED تفوقت على شاشات بعض الهواتف الصينية.

وكانت هناك شائعات تدور حول iPhone 17 Air أيضًا، وأنه سيكون أنحف كثيرًا وسيؤدي أداءً أقل من المتوقع وسيكلف أكثر، و من المحتمل أن يكون هذا الهاتف الذي يركز على الجماليات معفيًا من شاشات "Low-Dielectric TEE" لأنه ليس طرازًا احترافيًا وهو نحيف للغاية لدرجة أنه يجب عليه التخلي عن الميزات، اما بالنسبة لأولئك الذين لم يجربوا iPhone 16، فقد تكون لوحات LTPO سببًا كافيًا للترقية العام المقبل.