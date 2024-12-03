شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير نموذج Chameleon AI لحماية صور المستخدمين من أدوات التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل باحثون من جامعة جورجيا للتكنولوجيا، إلى نموذج Chameleon AI الذي يمكنه إضافة قناع رقمي لحماية الصور من أدوات التعرف على الوجه، حيث تهدف أداة الذكاء الاصطناعي إلى منع مسح الصور غير المرغوب فيها من قبل الجهات السيئة.

أداة Chameleon تقنية جديدة لحماية خصوصية صور المستخدمين

كما تضيف Chameleon قناع حماية خصوصية مخصص على صور المستخدمين،حيث يزعم الباحثون أن نموذج الذكاء الاصطناعي يعمل حتى على الحوسبة المحدودة،فقد تم الكشف عن نموذج Chameleon AI الذي يعد تقنية خاصة للحفاظ على الجودة المرئية لصورة الوجه المحمية



البداية كانت من قيام مجموعة من الباحثين، بتطوير نظام ذكاء اصطناعي (AI) يمكنه حماية المستخدمين من مسح الوجه غير المرغوب فيه من قبل الجهات السيئة، ويستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي، الملقب بـ Chameleon، تقنية إخفاء خاصة لتوليد قناع يخفي الوجوه في الصور دون التأثير على الجودة المرئية للصورة المحمية.

بالإضافة إلى ذلك، يزعم الباحثون أن النموذج مُحسَّن من حيث الموارد، مما يجعله قابلاً للاستخدام حتى مع قوة معالجة محدودة، لكن حتى الآن، لم يعلن الباحثون عن نموذج Chameleon AI للمستخدمين، ومع ذلك، فقد أعلنوا عن

إصدار الكود لعموم المستخدمين قريبًا.

و يمكن للمستخدمين حماية هويتهم من محاولات مسح بيانات الوجه من قبل الجهات السيئة والروبوتات التي تستخرج بيانات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تعزيز الحوكمة والتبني المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحفيز العلم والابتكار.

آلية عمل أداة Chameleon



و يستخدم Chameleon تقنية إخفاء خاصة تسمى قناع حماية الخصوصية الشخصية (P-3)، و بمجرد وضع القناع، لا يمكن اكتشاف الصور بواسطة أدوات التعرف على الوجه حيث ستظهر عمليات المسح الضوئي "أنها لشخص آخر"، في حين أن أدوات إخفاء الوجه موجودة بالفعل، فإن نموذج Chameleon AI يبتكر في كل من تحسين الموارد ومثابرة جودة الصورة، حيث تولد الأداة قناعًا واحدًا لكل مستخدم بناءً على عدد قليل من صور الوجه التي يرسلها المستخدم و بهذه الطريقة، لا يلزم سوى قدر محدود من قوة المعالجة لتوليد القناع غير المرئي.



ووصف الباحثون نموذج الذكاء الاصطناعي بأنه خطوة مهمة نحو حماية الخصوصية.