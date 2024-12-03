شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إندونيسيا توسع متطلبات المكونات المحلية المؤدية إلى حظر iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد لرويترز، أن إندونيسيا على استعداد لرفع متطلبات المكونات المحلية في الهواتف الذكية المصنعة والمباعة داخل البلاد، كما أعلن نائب وزير الصناعة، حيث إن هذه المبادرة هي جزء من جهد أوسع لتعزيز قطاع التصنيع المحلي.

نفذت إندونيسيا لوائح تتطلب نسبة معينة من المكونات المصنعة محليًا في الهواتف المباعة محليًا، ولا تفي هواتف Pixel 9 وiPhone 16 بهذا الشرط، مما أدى إلى استبعادها من السوق.

تريد إندونيسيا إنتاج ما لا يقل عن 40٪ من مكونات الجهاز محليًا، ويقول المسؤولون الإندونيسيون إن القواعد تهدف إلى خلق تكافؤ الفرص للمستثمرين في البلاد.

وفي حين يمكن للمستهلكين شراء هواتف Pixel و iPhone "المحظورة" في الخارج وإحضارها إلى إندونيسيا بعد دفع الضرائب المطلوبة، فقد تفكر الحكومة في إلغاء تنشيط الهواتف المستوردة من خلال قنوات غير رسمية.

ووعدت أبل باستثمار 100 مليون دولار في إندونيسيا إذا أنهت البلاد حظر مبيعات iPhone 16، لكن وفقًا لتقارير سابقة، رفضت إندونيسيا اقتراح استثمار بقيمة 100 مليون دولار من شركة أبل.